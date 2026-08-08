Hà Nội kiên quyết xử lý vi phạm tại hồ Đồng Đò

Sáng 8/8, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Anh (Hà Nội) cho biết địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ những nội dung báo chí phản ánh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, rừng phòng hộ và hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, quan điểm của Ủy ban nhân dân xã Kim Anh là không bao che, không né tránh, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra vi phạm hoặc buông lỏng quản lý. Trước mắt, xã tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, trước đó vào ngày 6/8, Ủy ban nhân dân xã Kim Anh đã ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND về giải tỏa, xử lý các công trình vi phạm tại khu vực này. Qua rà soát, địa phương xác định 18 trường hợp có các hạng mục cần giải tỏa, gồm sàn gỗ, lều bạt, chòi, nhà khung sắt, mái tôn, container, quầy bán nước và một số công trình phục vụ hoạt động kinh doanh, cắm trại. Các trường hợp trên đều nằm tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ.

Ủy ban nhân dân xã Kim Anh cũng ban hành Thông báo số 2323/TB-UBND, yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác di chuyển tài sản, tháo dỡ toàn bộ hạng mục công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trước ngày 11/8. Nếu các tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành, chính quyền địa phương sẽ tổ chức giải tỏa, xử lý theo quy định.

Ngôi nhà bị đình chỉ xây dựng vì xây dựng trên đất rừng phòng hộ. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Theo kế hoạch, từ ngày 7 đến 10/8, thông báo giải tỏa được công khai trên hệ thống truyền thanh, gửi đến các hộ vi phạm, niêm yết tại nhà văn hóa thôn và vị trí có công trình vi phạm. Đúng 7 giờ 30 phút ngày 11/8, các lực lượng tham gia giải tỏa sẽ tập trung tại khu vực bờ đập hồ Đồng Đò để triển khai nhiệm vụ. Thời gian thực hiện từ ngày 11/8 đến khi hoàn thành.

Ủy ban nhân dân xã Kim Anh đã phân công cụ thể trách nhiệm cho các phòng, đơn vị, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, Trạm Y tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các tổ chức đoàn thể. Công an xã có nhiệm vụ xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; chủ động nắm tình hình, dự báo và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giải tỏa.

Sau khi hoàn thành, mặt bằng sẽ được bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng tái vi phạm.

Trước đó, báo chí đã đăng loạt bài phản ánh tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn xuất hiện nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ rừng và môi trường.

Theo phản ánh, đối chiếu với hiện trạng được ghi nhận từ năm 2023, một số khu đất trước đây mới có hoạt động san gạt, dựng nhà tạm hoặc tập kết vật liệu, đến nay đã hình thành các khu nghỉ dưỡng và được đưa vào khai thác kinh doanh. Một số công trình tiếp tục mở rộng quy mô, bổ sung hạng mục, làm thay đổi cảnh quan khu vực.

Báo chí cũng phản ánh tình trạng san gạt đồi núi, cải tạo mặt bằng và xây dựng công trình tại khu vực được quy hoạch là rừng phòng hộ, trong khi nhiều vi phạm cũ về đất đai, trật tự xây dựng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Hai nhóm hành vi phổ biến là xây dựng công trình trái phép và san gạt, cào gạt thực bì để tạo mặt bằng.

Ngay sau khi báo chí phản ánh, vào ngày 6/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1097-CV/BTGDVTU, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Kim Anh khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh; rà soát công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, rừng phòng hộ và hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại khu vực thôn Thái Vụ.

Công an thành phố Hà Nội được giao nắm tình hình, làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan để xử lý theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi quá trình kiểm tra, xác minh; phối hợp với Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm nếu có vi phạm. Các đơn vị được yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 20/8/2026.

Một góc hồ Đồng Đò. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc. Tại Văn bản số 16124/VP-NNMT ngày 7/8, do Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Minh ký, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Duy Cường, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Kim Anh kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí đã phản ánh, đặc biệt là những vi phạm mới phát sinh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2026.

Ủy ban nhân dân xã Kim Anh cho biết sẽ chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan chức năng, đồng thời tiếp tục rà soát toàn bộ khu vực đất rừng, đất lâm nghiệp và phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Những trường hợp vi phạm mới sẽ được ngăn chặn, xử lý ngay; đối với các tồn tại kéo dài, địa phương sẽ phân loại cụ thể để xây dựng phương án giải quyết theo thẩm quyền, không để phát sinh "điểm nóng" hoặc tái diễn vi phạm./.

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