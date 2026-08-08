Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với hai xã Muổi Nọi, Nậm Lầu

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất xảy ra từ ngày 4 đến 5/8/2026 trên địa bàn bản Lẩy, xã Muổi Nọi và xã Nậm Lầu.

Từ đêm 4 đến ngày 5/8, trên địa bàn các xã Muổi Nọi, Nậm Lầu và các khu vực lân cận xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn kéo dài làm đất bão hòa nước, gây sạt lở tại nhiều vị trí, làm xuất hiện các vết nứt, cung trượt lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân, tài sản và các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Đặc biệt, khu vực bản Lẩy, xã Muổi Nọi có 241 hộ với 910 nhân khẩu đang sinh sống trong phạm vi cung trượt có điều kiện địa chất phức tạp; đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, hiện tượng sạt trượt đất phát triển, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở trên toàn bộ cung trượt, cần áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Cùng với đó, tại xã Muổi Nọi có 44 nhà ở bị ảnh hưởng do sạt lở đất; trong đó, 9 nhà phải di dời, sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, mưa lớn và sạt lở đất đã làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng trên địa bàn các xã Muổi Nọi, Nậm Lầu và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã Muổi Nọi, Nậm Lầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thời tiết; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa, lũ; kịp thời thông tin, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, hai địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ."

Trong số đó, hai địa phương cần tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí nơi ở tạm an toàn; bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm và các điều kiện thiết yếu khác cho người dân tại nơi sơ tán; thiết lập rào chắn, biển cảnh báo; bố trí lực lượng trực, chốt chặn 24/24 giờ, không để người và phương tiện đi vào hoặc quay trở lại khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Hai địa phương cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại địa phương để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Đối với các hộ dân phải di dời, hai địa phương cần khẩn trương xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ ổn định đời sống, bố trí tái định cư theo quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, chủ động cập nhật, bổ sung và triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công, chủ động hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân các xã Muổi Nọi, Nậm Lầu triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân./.

Kế hoạch hành động phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu Từ nay đến hết năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030; cập nhật kịch bản thiên tai, hướng dẫn cảnh báo theo tác động.