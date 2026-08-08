Campuchia nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS) thông báo trong thập niên vừa qua, các nhà bảo tồn làm nhiệm vụ bảo vệ tổ chim tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Keo Seima ở Campuchia đã phát hiện 17 tổ của loài cò quăm lớn, giúp 18 cá thể chim non nở thành công.



Cò quăm lớn, có tên khoa học Thaumatibis gigantea, là loài chim biểu tượng quốc gia của Campuchia và là một trong những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Loài chim này sinh sống tại các khu rừng lá thưa và vùng đất ngập nước, với chế độ ăn chủ yếu bao gồm côn trùng, lươn, rắn, cua, ếch và ốc.



Khu bảo tồn Keo Seima đóng vai trò là môi trường sống thiết yếu cho loài chim này. Các hoạt động bảo vệ tại đây được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Tổ chim của WCS, với nguồn kinh phí do dự án REDD+ Keo Seima tài trợ.



WCS cho biết trong hơn 10 năm triển khai chương trình, họ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, ghi nhận thành công 17 tổ chim cò quăm lớn, giúp 18 cá thể chim non trưởng thành và rời tổ.

Tổ chức này cũng thông tin thêm rằng ba tổ chim mới vừa được phát hiện báo hiệu những tiến triển tích cực đối với quần thể loài tại khu bảo tồn.



Bất chấp những thành quả này, các nhóm bảo tồn vẫn phải đối mặt với những thách thức dai dẳng đe dọa đẩy loài này đến nguy cơ tuyệt chủng.

Các mối đe dọa chính bao gồm tình trạng mất và suy thoái sinh cảnh, sự xáo trộn tại khu vực làm tổ, ngộ độc, săn bắt trái phép và việc lạm dụng hóa chất nông nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái địa phương.



Là loài săn mồi ở đỉnh chuỗi thức ăn, cò quăm lớn đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự cân bằng và sức sống của các hệ sinh thái đất ngập nước và rừng thông qua việc kiểm soát quần thể côn trùng và động vật nhỏ.

Chúng cũng là loài chỉ thị sinh học quan trọng phản ánh tình trạng sức khỏe môi trường tại sinh cảnh tự nhiên của mình.



Các chuyên gia bảo tồn nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc bảo vệ loài này, đồng thời kêu gọi cộng đồng ngăn chặn hành vi phát quang đất trái phép, chấm dứt nạn buôn bán và đầu độc động vật hoang dã, cũng như từ chối tiêu thụ hoặc nuôi nhốt động vật hoang dã./.

Thả kỳ đà hoa về rừng đặc dụng vườn chim Bạc Liêu Cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng 6 kg, dài khoảng 2 mét và lớp vảy có màu xám đen, là động vật hoang dã thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

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