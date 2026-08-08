Dự án Sân bay Phú Quốc tăng tốc thi công, sẽ cán mốc vận hành từ tháng 4/2027

Hơn một năm thi công, đại công trường Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm về đích vận hành từ tháng 4/2027 để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Được khởi công từ tháng 7/2025, Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, đến nay, theo báo cáo của Tập đoàn Sun Group (chủ đầu tư dự án), Nhà ga T2, được thiết kế mang hình tượng “chim phượng hoàng lửa” đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% công tác xây, trát. Công trường đang chuyển dần sang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ khai thác.

Nếu như đầu tháng 3/2026, công trường mới bắt đầu lắp dựng những cấu kiện thép đầu tiên của hệ mái thì chỉ sau khoảng 5 tháng, phần khung chịu lực của cánh trái Nhà ga T2 đã cơ bản thành hình.

Đây là phần nhà ga thuộc giai đoạn 1 của dự án mở rộng, được đầu tư với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm để kịp đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027. Theo quy hoạch dài hạn, khi các giai đoạn tiếp theo hoàn thành, toàn bộ nhà ga sẽ hợp thành hình tượng Phượng hoàng hoàn chỉnh với công suất 50 triệu hành khách mỗi năm.

Đánh giá hệ mái là một trong những hạng mục khó nhất của dự án, do tạo hình thiết kế phức tạp với nhiều lớp “lông vũ” nổi và chìm xen kẽ, đại diện chủ đầu tư cho biết tổng khối lượng thép của hệ kết cấu mái lên tới gần 25.000 tấn, với nhịp lớn nhất 72m. Khối lượng khổng lồ này đòi hỏi phải được tổ hợp thành một hệ chịu lực vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình, vừa tạo chính xác hình học kiến trúc của những lớp cánh Phượng hoàng.

Công nhân triển khai thi công hệ kết cấu khung thép mái Nhà ga T2 Sân bay Phú Quốc. (Ảnh: Sun Group cung cấp)

Hệ trần mái lớn cũng đang bước vào một mốc mới khi theo kế hoạch từ ngày 15/8, hạng mục này sẽ bắt đầu thi công đại trà. Nhân lực và vật tư hiện đã được nhà thầu chuẩn bị để đáp ứng tiến độ.

Bên trong nhà ga, dây chuyền hành lý 3 tầng hiện đại đã đạt khoảng 50% khối lượng thi công, các công tác cuối cùng đang được chuẩn bị để tiến hành kiểm tra vận hành hệ thống vào ngày 20/8 tới.

Song song với nhà ga, đường cất hạ cánh số 2 cũng đang tiến gần mốc nghiệm thu. Chỉ vài tháng trước, công trường còn tập trung xử lý nền đất yếu và thi công những lớp bê tông đầu tiên. Đến nay, toàn bộ đường băng (dài 3.300m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn khai thác thường xuyên các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777), cùng hệ thống đường lăn đã đạt khoảng 85% khối lượng hạ tầng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. Đây là hạng mục có mốc hoàn thành sớm nhất trong dự án, được đặt mục tiêu vào ngày 3/9/2026.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, khoảng 1.500 đèn hiệu hàng không trên đường cất hạ cánh số 2 đã đồng loạt thắp sáng và đã được phục vụ bay hiệu chuẩn để kiểm tra và đánh giá toàn diện độ chính xác của hệ thống dẫn đường, thiết bị hạ cánh cùng hệ thống đèn hiệu hàng không trước khi hoàn tất các thủ tục đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác chính thức.

Cách đó không xa, Nhà ga VVIP cùng những hạng mục còn lại đang đạt khoảng 85% phần thô. Hình ảnh “cá đại bàng biển” đã dần lộ diện. Công trình khi hoàn thiện sẽ có khả năng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ với quy mô 300 hành khách.

Sau khi kết cấu chính hoàn thành, các tổ thi công đồng thời triển khai trần, vách, sàn, hệ cơ điện và các hạng mục nội thất, chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt thiết bị chuyên dụng. Nhà máy suất ăn hàng không đạt tỷ lệ tương tự, qua đó từng bước hình thành chuỗi dịch vụ phục vụ hành khách, khách cấp cao và hoạt động khai thác tại cảng hàng không.

Các tổ thi công đồng thời triển khai trần, vách, sàn, hệ cơ điện và các hạng mục nội thất Sân bay Phú Quốc. (Ảnh: Sun Group cung cấp)

Toàn bộ dự án được huy động hơn 6.000 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục theo “3 ca, 4 kíp,” Tập đoàn Sun Group đã chủ động xây dựng khu nhà ở công nhân với sức chứa 2.000 người nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú ngay tại công trường, góp phần duy trì ổn định nhân lực cho các mũi thi công liên tục.

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được xác định là dự án trọng điểm trong công tác chuẩn bị đón APEC 2027 - nhiệm vụ chính trị đối ngoại đặc biệt và tạo động lực phát triển lâu dài cho đảo Ngọc. Đặc biệt chuyến bay kỹ thuật vào ngày 30/12/2026 tới đây sẽ là phép thử quan trọng đầu tiên cho cuộc chạy đua đã kéo dài suốt hơn một năm qua trên đại công trường sân bay Phú Quốc./.

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