Nghệ An: Sạt lở nghiêm trọng, tỉnh lộ 543D tạm thời tê liệt

Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua tại Nghệ An đã khiến đất đá từ mái taluy sạt lở, sụt trượt tràn xuống nhiều tuyến đường.

Đặc biệt, tỉnh lộ 543D, đoạn qua địa bàn xã Mường Típ đã tạm thời bị tê liệt do nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn từ mái taluy dương đổ xuống, chắn ngang mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt.

Ngày 8/8, bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ cho biết, mưa lớn liên tục trong 3-4 ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên tỉnh lộ 543D, đoạn qua bản Mường Típ.

Tại điểm sạt lở nghiêm trọng nhất, một khối lượng lớn đất đá từ mái taluy dương đổ xuống, chắn ngang mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Một số vị trí kè, rọ đá được xây dựng trước đó để chống sạt lở cũng bị đất đá kéo sập hoặc đẩy trôi.

Theo chính quyền địa phương, trên đoạn đường dài hơn 40 km từ xã Mường Xén đến xã Mường Típ, tình trạng đất đá sạt lở, sụt trượt, đá lăn xảy ra rải rác. Nhiều đoạn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện, nhất là trong điều kiện mưa vẫn tiếp diễn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường bộ đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, máy móc từ hướng xã Mường Xén vào hiện trường để san ủi, dọn đất đá, giải phóng mặt đường.

Tuy nhiên, do khối lượng đất đá tại điểm sạt lở lớn, trong khi trên tuyến còn nhiều vị trí sạt trượt nhỏ, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Vi Thị Quyên, tại khu vực Km71+300, tỉnh lộ 543D, cơ quan chức năng đã lắp đặt lưới chắn đá trên một đoạn tuyến nhằm ngăn đá lăn xuống mặt đường.

Tuy nhiên, hai đầu khu vực này chưa được lắp đặt lưới chắn. Sau các đợt mưa lớn, đá từ mái taluy dương vẫn thường xuyên rơi xuống đường, đe dọa trực tiếp đến người và phương tiện tham gia giao thông.

Chính quyền xã Mường Típ khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trên tỉnh lộ 543D trong thời điểm mưa lớn; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Địa phương cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung lưới chắn đá, đồng thời sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến tỉnh lộ 543D.

Ngoài tỉnh lộ 543D, tuyến đường tuần tra biên giới dài hơn 32 km, từ cầu Văng Phao đến cầu Nỏ Cha, thuộc địa bàn xã Mường Típ, cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn trên tuyến bị sạt mái taluy dương, đất đá tràn xuống gây ách tắc.

Một số vị trí sạt taluy âm tạo hàm ếch, có nguy cơ sụt lún, đứt nền đường. Mặt đường bong tróc, lầy lội vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại xã Nga My, mưa lớn kéo dài trong tối 6/8 đã khiến tuyến đường đất độc đạo xuyên đại ngàn Pù Huống, đi qua các bản Xốp Kho, Canh và đấu nối với Quốc lộ 48C, xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá và cây đổ chắn ngang đường.

Cụ thể, tại dốc Pu Cò Lau, một cây gỗ lớn, đường kính khoảng 40 cm, từ vách taluy dương đổ xuống, kéo theo nhiều cây bụi, tre nứa, dây leo chắn ngang tuyến đường.

Người dân qua lại phải luồn, chui dưới thân cây đổ. Ngoài ra, trên tuyến còn có 3 điểm sạt lở taluy dương tại các dốc Co Pọng, Co Ngóa và Co Phác Pặp. Mặc dù khối lượng đất đá sạt lở không lớn nhưng gây khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân qua lại.

Hiện tuyến đường chỉ có người đi bộ và xe máy có thể lưu thông. Tại các điểm sạt lở, người dân phải dắt bộ để tránh nguy cơ trượt ngã xuống vực sâu phía dòng Nậm Ngân.

Ông Lương Văn Ủn, Trưởng bản Na Ngân cho biết, bản Na Ngân cách trung tâm xã Nga My khoảng 20 km theo tuyến đường độc đạo. Toàn bản có hơn 150 hộ, với hơn 720 nhân khẩu, đều là đồng bào Thái.

Nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra, tình trạng sạt lở có thể tiếp diễn, nguy cơ bản làng bị cô lập là khó tránh khỏi. Đến sáng 8/8, các điểm sạt lở đất đá, cây đổ trên tuyến vẫn chưa được giải phóng.

Dự kiến trưa cùng ngày, Chi bộ và Ban quản lý bản sẽ huy động người dân tham gia phá đá, dùng cưa xăng hạ cây, giải phóng các vị trí gây ách tắc, cản trở giao thông.

Tại xã Nga My, hiện còn nhiều nhà dân nằm "treo" bên bờ sạt lở ven suối dọc tuyến Quốc lộ 48C, qua các bản Noóng Mò, Piêng Ồ, Khe Quỳnh...

Qua nhiều đợt mưa lũ, dòng chảy đã khoét sâu vào chân taluy, khiến khoảng cách từ mép nhà đến bờ vực ngày càng thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sạt lở nhà cửa. Vào mùa mưa lũ, nguy cơ mất an toàn tính mạng và tài sản luôn thường trực đối với các hộ dân sinh sống tại đây.

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My cho biết, trước diễn biến bất thường của thời tiết, mưa lớn kéo dài, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, đặc biệt là Trung đội dân quân thường trực, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ sạt lở; xây dựng phương án sơ tán các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn khi xảy ra mưa lớn; huy động lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục sạt lở, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt./.

Khẩn trương phân luồng giao thông sau vụ sạt lở trên tuyến ĐT161 ở Lào Cai Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ phần mặt đường tỉnh 161, đoạn qua khu vực Vạt Dầu dài 30 mét đã bị đứt gãy, sạt trượt hoàn toàn xuống phía taluy âm giáp bờ sông Hồng.