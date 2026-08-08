Vụ phế liệu bằng sắt, nhọn rơi trên cao tốc: Tài xế xe chở mắc nhiều lỗi vi phạm

Liên quan đến vụ việc hàng trăm phương tiện bị thủng lốp trên cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk do vật liệu bằng sắt, nhọn từ xe chở phế liệu làm rơi vãi, ngày 8/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) tiếp tục thông tin về nhiều lỗi vi phạm của tài xế xe chở phế liệu, trong đó có cả lỗi không có giấy phép lái xe.

Sau khi phát hiện sự việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đã truy tìm đối tượng và phương tiện gây ra và kiểm tra phương tiện đang di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo (tỉnh Khánh Hòa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, ôtô đầu kéo biển số 36H-188.83 kéo theo sơmi rơmooc biển số 36RM- 037.12 chở phế liệu gây ra vụ việc có 2 tài xế điều khiển, gồm Vũ Đức Thịnh (sinh năm 1990) và Vũ Văn Tư (sinh năm 1992) cùng trú tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tài xế Vũ Văn Tư vi phạm các lỗi làm rơi vãi hàng hóa, không có giấy phép lái xe, sử dụng điện thoại khi đang lái xe, không sử dụng thẻ lái xe.

Tài xế Vũ Đức Thịnh vi phạm các lỗi làm rơi vãi hàng hóa, không thắt dây an toàn, không sử dụng thẻ lái xe.

Phương tiện xuất phát từ Thanh Hóa đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến Km65 cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thì bắt đầu rơi vãi hàng hóa trên xe xuống mặt đường cho đến Km1325 tuyến cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong.

Hàng hóa trên xe là phế phẩm công nghiệp được thu gom dưới dạng phế liệu, bị rơi vãi trên quãng đường dài hơn 330km.

Cảnh sát giao thông ghi nhận có hơn 100 phương tiện bị hư hỏng bánh lốp do vật liệu rơi xuống đường. Các đơn vị chức năng đã thu gom được nhiều kg vật liệu trên 330km đường cao tốc.

Lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc, làm rõ trách nhiệm của lái xe, chủ phương tiện và tổ chức, cá nhân liên quan, thống kê thiệt hại của các phương tiện bị ảnh hưởng.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 6/8, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh-Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị sự cố thủng, hư hỏng lốp xe nghi do nhiều mảnh sắt nhọn rơi vãi trên mặt đường, phải dừng đỗ ở khu vực trạm dừng chân và làn khẩn cấp để kiểm tra, sửa chữa.

Trong đó, có nhiều phương tiện bị thủng từ 4-6 lốp xe; một số phương tiện bị hư hỏng hoàn toàn lốp xe, phải thay lốp mới; một số phương tiện bị thủng lốp đến 2-3 lần trong một đoạn đường ngắn.

Nhiều người phải chờ từ rạng sáng 6/8 đến trưa nhưng chưa thuê được thợ sửa xe, phải bỏ lỡ hành trình di chuyển./.

Đã xác định phương tiện khiến hàng loạt ôtô thủng lốp trên cao tốc Bắc-Nam Cục Cảnh sát Giao thông đã xác định được phương tiện làm rơi hơn 10kg kim loại, khiến khoảng 70 ôtô bị thủng lốp trên cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… vào ngày 6/8.