Lâm Đồng: Mùa trái chín “mở lối” cho du lịch nông nghiệp La Dạ

Những ngày này, xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng khoác lên mình sắc màu rực rỡ của mùa trái chín. Hàng trăm ha sầu riêng ở các thôn Đa Tro, La Dày, Đa Kim… đồng loạt vào vụ thu hoạch cùng những vườn bơ, măng cụt, mắc ca trĩu quả, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Không khí càng thêm sôi động khi địa phương lần đầu tổ chức Lễ hội Trái cây xã La Dạ năm 2026 với chủ đề “Hương sắc La Dạ-Trái ngọt vươn xa.”

Từ mùa trái chín đến những trải nghiệm mới

Lễ hội diễn ra ngày 8-9/8 tại Khu du lịch Mây và Gió, thôn Đa Mi 1, xã La Dạ. Sự kiện lần đầu được tổ chức với quy mô lớn nhằm giới thiệu các loại trái cây đặc sản đang vào mùa thu hoạch; quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu và các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Đây còn là bước đi đầu tiên của chính quyền xã La Dạ trong hành trình đưa nông nghiệp gắn với du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu cho vùng đất còn nhiều tiềm năng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Dạ Trần Trung Hải cho biết: Lễ hội là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trên hành trình phát triển mới của La Dạ.

Đây là nhịp cầu kết nối giao thương quan trọng, đưa sản phẩm OCOP và trái cây tươi ngon đến gần hơn với người tiêu dùng; đưa hình ảnh, vùng đất, con người và tiềm năng du lịch sinh thái La Dạ đến với bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.

Ngay sau lễ khai mạc, không gian lễ hội trở nên sôi động với các gian hàng trưng bày, giới thiệu trái cây tươi đặc trưng của địa phương và địa phương lân cận như chôm chôm, sầu riêng, bơ, măng cụt, thanh long, chanh dây, rau rừng, gạo hữu cơ… cùng nhiều sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu.

Nhiều du khách thích thú vì được thưởng thức trái cây tươi tại chỗ và khám phá các vườn trồng, trực tiếp hái trái, nghe những câu chuyện sản xuất và khát vọng xây dựng thương hiệu nông sản La Dạ.

Anh Phạm Công Phúc, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, tham quan các vườn cây ăn trái và trải nghiệm lễ hội đã mang đến cho gia đình anh nhiều cảm nhận mới về vùng đất La Dạ. Ngoài việc thưởng thức trái cây tươi tại vườn, gia đình anh còn có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, đầy sức hấp dẫn của loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp tại địa phương.

Điểm khác biệt của lễ hội không nằm ở quy mô, mà ở cách địa phương lựa chọn kể câu chuyện của mình thông qua nông nghiệp. Ngoài không gian trưng bày, giới thiệu trái cây, lễ hội còn diễn ra hội thảo kết nối tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Đây được xem là diễn đàn để các bên trao đổi nhu cầu thị trường, mở rộng liên kết sản xuất và tìm hướng nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm. Tại lễ hội còn diễn ra hoạt động đốt lửa trại và thưởng thức rượu cần truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Lễ hội có sự tham gia của các gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP của các xã lân cận. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Xây dựng “miền trái ngọt” gắn với du lịch xanh

Xã La Dạ được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đa Mi và xã La Dạ. Toàn xã có diện tích tự nhiên 264 km2, quy mô dân số gần 10.000 người. Đây là vùng đất nổi tiếng với cảnh sắc sơn thủy hữu tình, có khí hậu mát mẻ quanh năm.

Xã được biết đến với nhiều danh thắng như hồ Hàm Thuận, hồ Đa Mi, thác Chín Tầng, thác Sương Mù… Bên cạnh đó, toàn xã La Dạ có hơn 1.500ha sầu riêng và hơn 70ha măng cụt và một số diện tích mắc ca, bơ, chuối, mãng cầu xiêm... chủ yếu được trồng ở các thôn Đa Mi 1, Đa Mi 2, thôn La Ngà và ĐaGuRi.

Sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên và vùng cây ăn trái quy mô lớn đang tạo cho La Dạ lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp; hình thành chuỗi trải nghiệm gồm hái trái cây theo mùa, thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo, chèo thuyền trên hồ, khám phá thác nước, cắm trại và nghỉ dưỡng cuối tuần.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, La Dạ vẫn còn nhiều khó khăn. Hoạt động du lịch hiện chủ yếu do các hộ dân tự tổ chức; sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú; hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ còn hạn chế; sự liên kết giữa nhà vườn với doanh nghiệp lữ hành chưa chặt chẽ. Địa phương vẫn còn những khó khăn về cơ chế phát triển du lịch trên đất nông nghiệp, đất rừng…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Dạ Trần Trung Hải nêu rõ, địa phương xác định phát triển nông nghiệp không thể dừng lại ở tư duy sản xuất nhỏ lẻ hay chạy theo sản lượng đơn thuần.

La Dạ quyết tâm chuyển dịch mạnh mẽ sang nông nghiệp đa giá trị, kinh tế xanh và bền vững. Địa phương hướng tới việc xây dựng các vùng trồng tập trung đạt chuẩn VietGAP, cấp mã số vùng trồng, đẩy mạnh chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương mại điện tử và kết nối chuỗi giá trị nông sản minh bạch.

Nơi đây định hướng phát triển đồng bộ 3 nhóm ngành kinh tế động lực đến năm 2030 là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lòng hồ Hàm Thuận-Đa Mi kết hợp thể thao, cắm trại, dã ngoại; nông nghiệp xanh công nghệ cao gắn với chế biến nông sản và du lịch trải nghiệm nhà vườn; du lịch văn hóa-tâm linh kết hợp khám phá hệ thống suối thác nguyên sinh và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc.

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội trái cây là tín hiệu tích cực trong tư duy phát triển của địa phương. Thay vì chỉ bán trái cây, La Dạ đang hướng tới bán những trải nghiệm gắn với mùa vụ, cảnh quan và văn hóa địa phương.

Khi mỗi mùa quả chín trở thành một mùa lễ hội, mỗi nhà vườn trở thành một điểm đến và mỗi người nông dân trở thành một đại sứ, La Dạ hoàn toàn có cơ hội hình thành thương hiệu “miền trái ngọt” ở khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương và mở thêm sinh kế bền vững cho người dân./.

Tìm hiểu loại quả được gọi là 'vua của các loại trái cây,' phổ biến ở Việt Nam Nhờ bảng thành phần dinh dưỡng phong phú và nhiều hợp chất thực vật có lợi, sầu riêng được xem là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất thế giới.