Ngày 8/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đã trao Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức và tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Quyết định sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức không chỉ nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển giáo dục đại học của tỉnh trong giai đoạn mới; thể hiện sự quan tâm của Trung ương và quyết tâm của tỉnh trong tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, xây dựng cơ sở đào tạo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng “2 con số,” trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Để đạt mục tiêu trên, ngoài huy động hiệu quả các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, tỉnh còn phải tạo đột phá về nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Trường Đại học Hồng Đức. (Ảnh Khiếu Tư/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Hồng Đức phải trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của tỉnh; là hạt nhân kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp để phát huy hiệu quả mô hình “ba nhà”: Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Trường Đại học Hồng Đức nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, giữ vững đoàn kết, thống nhất; phát huy hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực bảo đảm mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học được duy trì ổn định, thông suốt.

Đồng thời, nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ, minh bạch và hiệu quả; cơ cấu lại ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu phát triển và tiềm năng, lợi thế của tỉnh; lấy chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chuyên gia và các nhóm nghiên cứu; mở rộng hợp tác với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ gắn với yêu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức và các sở, ngành có liên quan chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn với thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Các sở, ngành, địa phương chủ động đặt hàng Trường Đại học Hồng Đức nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ đối với các vấn đề thực tiễn thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình; xác định nhà trường là đối tác quan trọng trong tham mưu chính sách và phát triển nguồn nhân lực.

Với sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và trên nền tảng truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ cùng khát vọng đổi mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô Anh Dũng tin tưởng Trường Đại học Hồng Đức sẽ phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của tỉnh, vươn tầm khu vực, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thanh Hóa.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Đức Thái và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô Anh Dũng đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và tặng hoa chúc mừng các cá nhân. Trước đó, ngày 27/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề án sáp nhập Trường đại học Văn hóa-Thể thao-Du lịch Thanh Hóa vào Trường đại học Hồng Đức.

Đối với ngành nghề đào tạo của 2 trường, sắp xếp, sáp nhập các khoa cùng hoặc gần cùng ngành nghề đào tạo. Sau sắp xếp, Trường đại học Hồng Đức sẽ có các khoa: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội; Kinh tế; Nông nghiệp và Môi trường; Kỹ thuật-Công nghiệp; Văn hóa-Nghệ thuật; Du lịch; Ngoại ngữ; Thể dục Thể thảo; Lý luận chính trị-Luật; Giáo dục mầm non và tiểu học; Tâm lý- giáo dục; Trường tiểu học-trung học cơ sở- trung học phổ thông Hồng Đức; Trường mầm non thực hành và Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Với 21 phòng, ban, trung tâm của cả 2 trường hiện tại sẽ được sắp xếp, nhập thành 11 đơn vị.

Trường thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý, với mức tự chủ tài chính dự kiến từ 67-68%. Về con người, sau sáp nhập trường sẽ có tổng số lượng viên chức, người lao động là 924 người, trong đó có 125 người giữ vị trí quản lý.

Quy mô đào tạo của Trường đại học Hồng Đức sau sáp nhập là 19.572 người học, bao gồm 8 ngành đào tạo tiến sỹ, 25 ngành đào tạo thạc sỹ, 52 ngành đào tạo đại học và đào tạo trình độ trung cấp với số lượng khoảng 150 sinh viên/năm đối với các ngành thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương tây và đồ họa./.

Sáp nhập các trường công lập, giảm ít nhất 30% đầu mối quản lý Phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có là mục tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ. Việc sáp nhập sẽ thực hiện thí điểm ngay và hoàn thành trước 30/4/2027.

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