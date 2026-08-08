Đà Nẵng: Khẩn trương tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn mất tích tại bán đảo Sơn Trà

Ngày 8/8, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng đang tổ chức tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn mất tích khi đang chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng), khoảng 7 giờ 30 phút sáng 8/8, có 4 người đi chụp ảnh, tắm biển tại khu vực Mũi Nghê bị sóng cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, 4 người gặp nạn là Trương Thị P. (sinh năm 2002, thành phố Đà Nẵng); Trần Thị Ánh D. (sinh năm 2002, thành phố Đà Nẵng); Nguyễn Th. (sinh năm 1996, thành phố Đà Nẵng); Mai Thị P. (sinh năm 2002, thành phố Đà Nẵng).

Sau khi bị sóng cuốn, một người đã bơi được vào bờ là Nguyễn Th., ba người còn lại bị mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Sơn Trà đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm ven bờ, đã triển khai 1 tổ với 5 cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ tìm kiếm cùng với tàu SAR 274/Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã điều động tàu BP 08.1201 cùng 8 cán bộ, chiến sỹ tham gia tìm kiếm trên biển; thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng điều động 1 xe Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cùng kíp xe, phối hợp với lực lượng Công an, dân quân phường khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện thời tiết tại khu vực bán đảo Sơn Trà đang có sóng to, gió Tây Nam cấp 6, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm./.

Đà Nẵng: Sóng cuốn 4 người tại Mũi Nghê, 3 người mất tích Trong lúc chụp ảnh tại Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), 4 người bị sóng cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã cứu được 1 người và đang nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích.