Nghệ An: Lũ cuốn cầu tạm trên sông Nậm Nơn khiến 3 bản ở xã Mỹ Lý bị chia cắt

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý (Nghệ An) cho biết, từ ngày 3 đến ngày 7/8, trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý liên tục có mưa. Bên cạnh đó, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Nậm Nơn đổ về lớn đã cuốn trôi chiếc cầu tạm, khiến 3 bản Yên Hòa, Piêng Pèn và Nhọt Lợt (xã Mỹ Lý), nằm giáp biên giới Việt Nam-Lào, tạm thời bị chia cắt.

Trưa 8/8, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho biết nhiều ngày qua, mưa lớn liên tục xảy ra khiến nước sông Nậm Nơn dâng cao, gây ngập và làm hư hỏng hai đầu cầu của cầu tạm bắc bằng sắt dẫn vào bản Yên Hòa.

Trong hai ngày 5 và 6/8, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, quân sự tổ chức các kíp trực, cắm biển cảnh báo, không cho phương tiện và người qua cầu tạm nhằm đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, chiều muộn 7/8, do nước từ thượng nguồn sông Nậm Nơn đổ về lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi cây cầu tạm. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý, sau trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 7/2025, cầu treo Yên Hòa bị cuốn trôi.

Cầu tạm được xây lắp cách vị trí cầu treo bị cuốn trôi gần 200 m về phía thượng nguồn để phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương của người dân các bản Yên Hòa, Piêng Pèn và Nhọt Lợt. Trong đó, bản Yên Hòa có 89 hộ, bản Piêng Pèn có 67 hộ, đều là đồng bào dân tộc Thái; bản Nhọt Lợt có 48 hộ, đều là đồng bào dân tộc Mông.

Từ bản Yên Hòa đi các bản Piêng Pèn, Nhọt Lợt mất nhiều giờ đồng hồ do đường đi rất khó khăn. Sau khi cầu tạm bị lũ cuốn trôi, việc đi lại của người dân các bản Yên Hòa, Piêng Pèn và Nhọt Lợt gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương phải bố trí thuyền nhỏ gắn động cơ để người dân qua sông Nậm Nơn khi cần thiết. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuyền qua sông trong những trường hợp thực sự cần thiết hoặc khi có người ốm đau bởi việc đi thuyền qua sông thời điểm này vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.

Người dân khi qua sông phải mặc áo phao đầy đủ; thuyền không được chở quá đông người trong mỗi chuyến. Người điều khiển thuyền phải có sức khỏe, biết bơi và thông thạo địa hình sông nước.

Ngoài việc đi thuyền qua sông, trong thời gian cầu tạm bị cuốn trôi, người dân ra vào các bản Yên Hòa, Nhọt Lợt, Piêng Pèn có thể đi đường bộ theo tuyến từ Quốc lộ 16, qua cầu bê tông Nậm Nơn tại bản Hoa Lý, vòng qua Pha Chiếng đến Piêng Pèn và ngược lại. Tuy nhiên, tuyến đường này xa hơn rất nhiều và phần lớn người dân phải di chuyển bằng xe máy.

Tại bản Yên Hòa, thời gian qua, chính quyền địa phương đang triển khai đầu tư xây dựng dự án khu tái định cư nhằm ổn định cuộc sống cho những hộ dân bị mất nhà do thiên tai, sạt lở, lũ ống, lũ quét xảy ra trong năm 2025.

Nay cầu tạm bị lũ cuốn trôi khiến việc triển khai dự án gặp rất nhiều khó khăn. "Ngay sau khi cầu tạm Yên Hòa bị cuốn trôi, chính quyền địa phương đã liên hệ, đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Nghệ An và Sở Xây dựng hỗ trợ khắc phục, dựng lại cầu. Trong ngày 8/8, tình hình mưa trên địa bàn đã ngớt. Khi thời tiết ổn định, mực nước sông Nậm Nơn giảm, chính quyền địa phương sẽ triển khai trục vớt khung cầu tạm để nhanh chóng khôi phục lại cầu, giúp giao thông được thông suốt. Điều chính quyền lo lắng, quan tâm nhất là hiện đang bắt đầu vào mùa mưa lũ. Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, nước sông Nậm Nơn dâng cao, dòng chảy mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đến trường của các cháu học sinh theo học tại các điểm trường ở bản Hoa Lý," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý Lương Văn Bảy cho biết./.

Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực ở Nghệ An Mưa lớn kéo dài khiến mực nước nhiều sông, suối tại tỉnh Nghệ An dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến một số khu dân cư.

​

​

​

​