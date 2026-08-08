Điều bình dị "xây" thành phố Cảng thịnh vượng, bền vững

Người đứng đầu gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương. Đó là cách làm của phường Đồ Sơn và xã Kiến Hưng (Hải Phòng) trong thực thi nhiệm vụ cũng như cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Việc nhỏ hằng ngày

Phường Đồ Sơn là trọng điểm du lịch của thành phố Hải Phòng. Cùng với việc xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đưa Đồ Sơn trở thành điểm đến bốn mùa với những đêm không ngủ, người dân Đồ Sơn đang từng ngày bảo vệ, giữ gìn môi trường biển, môi trường sống để xây dựng địa phương trở thành khu du lịch văn minh, sạch sẽ. Tất cả bắt đầu từ hành động tiên phong của người đứng đầu địa phương - Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn Lê Quốc Tiến.

Không hiệu triệu, không khẩu hiệu to tát, hằng ngày, ông Lê Quốc Tiến chia sẻ trên các nhóm thông tin nội bộ của địa phương những bức ảnh về hoạt động làm sạch biển, khung cảnh trong lành của buổi sớm trên vùng đất du lịch hay chính hình ảnh ông cúi xuống nhặt rác, bỏ đúng nơi quy định.

Nhiều lần, ông Lê Quốc Tiến chia sẻ: "Cúi xuống nhặt rác không làm chúng ta nhỏ bé mà làm tấm lòng lớn hơn. Một hành động nhỏ hôm nay sẽ giữ mãi vẻ đẹp của Đồ Sơn."

Ông cũng thường xuyên theo dõi lượng rác đổ về Đồ Sơn và nhận định, ngoài rác trôi từ các cửa sông, bèo còn có rác do một số nhóm du khách vứt lại sau khi ăn uống rồi bị vùi dưới cát, khi gặp mưa hoặc thủy triều lên sẽ lộ dần ra.

Nhặt rác, bèo trên biển trở thành thói quen của người dân Đồ Sơn. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Cùng với hành động, ông Lê Quốc Tiến còn gửi gắm những điều tâm huyết qua thơ và các dòng chia sẻ ngắn. Trong thông điệp "Nỗ lực hơn mỗi ngày để biển mãi xanh", ông viết: Biển Đồ Sơn xanh không chỉ bởi màu nước, mà còn bởi ý thức của con người biết gìn giữ và yêu thương. Mỗi ngày, từ một việc nhỏ, chúng ta đang viết tiếp lời hứa với quê hương. Nỗ lực hôm nay là nền móng cho bình yên ngày mai. Khi Đảng bộ vững niềm tin, chính quyền quyết liệt hành động, nhân dân đồng lòng, chia sẻ, mọi ước mơ đều có thể thành hình. Đồ Sơn không chỉ xây những con đường mới, mà còn bồi đắp nếp sống văn minh trong từng ngõ phố, bãi biển. Mỗi bàn tay chung sức là một viên gạch dựng xây đô thị biển đáng sống, hiện đại. Mỗi trái tim trách nhiệm như một ngọn gió lành, góp phần giữ cho biển quê hương luôn trong xanh. Khát vọng lớn luôn bắt đầu từ những điều gần gũi: Sạch hơn một bờ cát, đẹp hơn một tuyến đường, ấm hơn một nghĩa tình. Giữ biển xanh cũng là giữ lấy sinh kế, ký ức và tương lai cho mai sau.

Trên hành trình phát triển, Đồ Sơn chọn đi lên bằng trách nhiệm, kỷ cương và lòng người. Một đô thị biển đáng sống không chỉ hiện đại ở diện mạo mà còn đẹp ở cách con người ứng xử với thiên nhiên và với nhau. Bởi thế, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều là người canh giữ màu xanh của biển. Chung một ý chí, chung một niềm tin, Đồ Sơn đang bền bỉ vươn mình mạnh mẽ để trở thành đô thị biển văn minh, hiện đại và đáng sống. Đó không chỉ là khát vọng phát triển mà còn là lời hẹn ước tha thiết với quê hương, với các thế hệ mai sau. Đồ Sơn sẽ mãi là niềm tự hào bền vững của thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Theo ông Lê Quốc Tiến, thời gian tới, phường tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, địa phương dự kiến phát túi rác tự hủy cho các câu lạc bộ bơi, nhóm tắm biển, học sinh, sinh viên và du khách để thuận tiện thu gom rác ngay trong quá trình tham gia hoạt động trên bãi biển. Đây không chỉ là giải pháp giảm thiểu rác thải mà còn góp phần hình thành thói quen, nâng cao ý thức của mỗi người đối với môi trường biển.

Từ sự gương mẫu của người đứng đầu và những phong trào nhỏ, đến nay, việc làm sạch biển, giữ gìn cảnh quan môi trường dần trở thành thói quen của người dân địa phương.

Ông Phí Ngọc Huyền, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tây Hải, phường Đồ Sơn cho biết, tổ dân phố có hơn 2.000 nhân khẩu, trong đó có 102 đảng viên. Theo tinh thần của Bí thư Đảng ủy phường Lê Quốc Tiến, những người đứng đầu tổ dân phố đã trực tiếp bắt tay dọn dẹp khu vực sinh sống, từ phát quang cỏ tại Công viên Đầm Vuông đến làm sạch môi trường khu dân cư.

Với tinh thần "đảng viên đi trước", các đảng viên cùng nhiều người dân định kỳ dọn vệ sinh khu vực Công viên Đầm Vuông và khu vực lân cận vào sáng thứ Sáu hằng tuần. Người dân hình thành thói quen nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh chung.

Người dân phường Đồ Sơn tình nguyện dọn dẹp môi trường công cộng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Nhân lên khát vọng

Xã Kiến Hưng là nơi phát tích của Vương triều Mạc. Dương Kinh xưa được đặt trên quê hương Kiến Hưng hôm nay cũng là kinh đô hướng biển đầu tiên của nước Đại Việt. Kiến Hưng còn là quê hương của tiếng trống Kim Sơn - một trong những dấu mốc mở đầu phong trào kháng Nhật, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hải Phòng-Kiến An và cùng cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Kiến Hưng hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới, là nơi hình thành Dự án Cụm công nghiệp Tân Trào - hợp phần quan trọng của Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng. Để triển khai dự án đúng tiến độ, Đảng bộ xã xác định, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các Chi bộ thôn có đất nằm trong quy hoạch, thường xuyên bám sát địa bàn, cùng chính quyền nắm bắt tư tưởng và tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, việc triển khai dự án diễn ra đúng kế hoạch. Cuối tháng 7/2026, Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng phối hợp các đơn vị liên quan khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý kinh doanh Cụm công nghiệp Tân Trào.

Tại lễ khởi công, ông Phạm Ngọc Đại, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Mai Kiến Thụy, chủ đầu tư dự án gửi lời cảm ơn thành phố, địa phương, đặc biệt là 610 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã đồng thuận với chủ trương, phối hợp kiểm kê, nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Ông Phạm Văn Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng cho biết, khi đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Tân Trào sẽ góp phần hoàn thiện không gian phát triển của địa phương, hiện thực hóa định hướng phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ hiện đại, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế phía Nam thành phố Hải Phòng.

Trong quá trình triển khai, địa phương nhận được sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch. Kết quả này thể hiện hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước.

Để có được niềm tin đó, cả hệ thống chính trị của xã vào cuộc với tinh thần gần dân, sát dân, vì dân. Chính quyền không chỉ đến từng thôn tuyên truyền chính sách mà còn chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Một buổi "trà đàm" giữa người dân xã Kiến Hưng với lãnh đạo địa phương. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng mô hình "Trà sáng thứ Bảy - Chính quyền lắng nghe nhân dân". Theo đó, vào sáng thứ Bảy hằng tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng cùng các Phó Chủ tịch và lãnh đạo các phòng, ban trực tiếp đến các thôn trò chuyện với nhân dân, lắng nghe mọi ý kiến, dù thuận chiều hay trái chiều. Những vấn đề thuộc thẩm quyền đều được giải quyết thấu đáo. Nhờ vậy, công tác giải phóng mặt bằng cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường của địa phương đều được bàn bạc, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Ông Mạc Thế Đô, Trưởng thôn Đại, xã Kiến Hưng cho biết, việc người đứng đầu địa phương trực tiếp đối thoại với nhân dân không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, gần gũi mà còn tạo sự tin tưởng, thấu hiểu và đồng thuận trong nhân dân. Đây cũng là giá trị nổi bật của mô hình "Trà sáng thứ Bảy - Chính quyền lắng nghe nhân dân" nói riêng, các mô hình dân vận khéo của địa phương nói chung, trong đó có thôn Đại đang triển khai./.

Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á Đảng bộ thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

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