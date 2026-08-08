Đề xuất hơn 65.500 tỷ đồng đầu tư Dự án đường cao tốc nối Lai Châu-Lào Cai

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cùng các Bộ Xây dựng, Tài chính quan tâm đầu tư Dự án cao tốc Bảo Hà-Lai Châu.

Theo báo cáo, Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu có tổng chiều dài khoảng 162km, đi qua 8 xã của tỉnh Lào Cai (dài 49,5km) và 12 xã, phường của tỉnh Lai Châu (112,5km). Dự án có điểm đầu giao với cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm cuối tại ranh giới quy hoạch khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Tuyến cao tốc sẽ có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100km/h, tổng mức đầu tư khoảng 65.518 tỷ đồng, hình thức đầu tư công bằng 100% vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, nhu cầu bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng gần 46.000 tỷ đồng. Phần vốn còn lại dự kiến chuyển tiếp và bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2031-2035.

Dự kiến, dự án sẽ được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trong quý 4/2026, khởi công trong quý 4/2027, hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2031.

Theo báo cáo, trên cơ sở kết luận của Thường trực Chính phủ, tỉnh Lai Châu đã và đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Hiện, hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai cũng đã phối hợp khảo sát thực địa, trao đổi, thống nhất về hướng tuyến, quy mô, cơ quan chuẩn bị đầu tư và phương án tổ chức thực hiện dự án. Đến nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được hoàn thiện và gửi lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương. Tỉnh Lai Châu đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan trung ương để rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm trình chủ trương đầu tư dự án để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà-Lai Châu tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026).

Tỉnh Lai Châu có vị trí chiến lược, với đường biên giới dài hơn 265km tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, kết nối với Hà Nội và các tỉnh miền xuôi hiện chủ yếu qua các tuyến quốc lộ Quốc lộ 279, Quốc lộ 32, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 12 có địa hình đèo dốc, thường xuyên sạt lở do mưa bão, gây gián đoạn giao thông, đẩy chi phí logistics lên cao và làm giảm năng lực cạnh tranh. Đây cũng là một trong những lực cản lớn đối với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10%/năm trở lên của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh ý nghĩa quan trọng về an ninh-quốc phòng, cao tốc Bảo Hà-Lai Châu sẽ kết nối trực tiếp với cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, cửa ngõ thông thương chiến lược giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đây là thị trường tiêu thụ lớn, giàu tiềm năng đối với nông sản và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, tạo sức bật cho hoạt động biên mậu, thu ngân sách, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và du lịch cho toàn vùng Tây Bắc.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khẳng định hiện tại, tỉnh chưa có kilomet đường cao tốc nào đi qua. Tuyến đường được đầu tư sẽ mở ra cơ hội tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất gần 63.500 tỷ đồng làm cao tốc Bảo Hà-Lai Châu Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung nghiên cứu phân kỳ đầu tư tuyến đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu có chiều dài khoảng 163km, với tổng mức đầu tư gần 63.500 tỷ đồng.