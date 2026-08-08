Xã hội

Tai nạn lao động tại Lâm Đồng khiến hai công nhân thương vong

Khi các công nhân đang lắp đặt hệ thống cống thoát nước, bất ngờ một đoạn tường của một cơ sở du lịch trong khu vực thi công bị sập và đè lên 2 người tại công trình.

Nguyễn Thanh

Chiều 8/8, một vụ tai nạn lao động xảy ra khi các công nhân đang thi công tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) làm 1 người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8/8, các công nhân thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước của dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu-Huỳnh Thúc Kháng đoạn qua phường Mũi Né.

Khi các công nhân đang lắp đặt hệ thống cống thoát nước, bất ngờ một đoạn tường của một cơ sở du lịch trong khu vực thi công bị sập và đè lên 2 người.

Những công nhân làm việc gần đó đã hô hoán và cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi vị trí tường sập. Sau đó, cả 2 được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh D.M.N (sinh năm 1976, trú xã Hào Thắng, Lâm Đồng) đã tử vong, một công nhân còn lại bị thương ở chân đang được cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tai nạn lao động #công nhân lao động Lâm Đồng
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