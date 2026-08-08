Cựu Trưởng ban quản lý chung cư lừa bán căn hộ tái định cư, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ngô Anh Tuấn, nguyên Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050 căn tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do lợi dụng vị trí công tác để bán trái phép căn hộ tái định cư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của người mua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Anh Tuấn (sinh năm 1977) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù chỉ được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành chung cư và không có quyền định đoạt đối với các căn hộ tái định cư, Ngô Anh Tuấn đã lợi dụng chức danh Trưởng Ban quản lý để tạo lòng tin. Vào ngày 26/11/2019, ông N.P.K và bà N.N.S đến chung cư tìm mua căn hộ và đã gặp Tuấn. Tại đây, Tuấn đã trực tiếp giới thiệu căn hộ, thỏa thuận giá cả và ký kết các hợp đồng đặt cọc, mua bán với họ.

Đối tượng Ngô Anh Tuấn, nguyên Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050 căn tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Tin tưởng vào chức vụ của Tuấn cũng như các giấy tờ do anh ta cung cấp, ông N.P.K và bà N.N.S đã nhiều lần chuyển cho Tuấn tổng số tiền lên đến 2,13 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn đã bàn giao căn hộ và hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục ủy quyền có liên quan.

Tuy nhiên, quá trình xác minh sau đó cho thấy căn hộ được Tuấn bàn giao nằm trong quỹ nhà tái định cư do Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh quản lý. Những người được giao căn hộ theo diện tái định cư là ông N.P.K và bà N.N.S, nhưng Tuấn hoàn toàn không có quyền chuyển nhượng hay bán căn hộ này.

Từ năm 2022 đến năm 2024, phía người mua nhiều lần yêu cầu Tuấn bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, nhưng y chỉ hứa hẹn mà không thực hiện. Đến ngày 10/10/2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh đã xác định giao dịch là trái phép và tiến hành thu hồi căn hộ. Ngay sau đó, Ngô Anh Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hành vi của Ngô Anh Tuấn đã bị cơ quan điều tra đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, đã lợi dụng chức vụ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Ngày 04/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Anh Tuấn.

Cơ quan điều tra cũng đã tiếp nhận thông tin về một số cá nhân khác bị Ngô Anh Tuấn vay tiền chưa trả và đang tiến hành xác minh để xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị những ai là nạn nhân của Ngô Anh Tuấn liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh) để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Từ vụ việc trên, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tham gia giao dịch mua bán căn hộ, đặc biệt là nhà ở tái định cư hoặc các tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận, cần hết sức thận trọng. Không nên tin tưởng tuyệt đối vào chức vụ hay các giấy tờ do cá nhân tự lập, mà cần kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc pháp lý và xác minh thông tin tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.