Xe tải va chạm xe máy tại Đắk Lắk làm hai người thương vong

Chiều 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy khiến hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào 12 giờ 22 phút, ngày 8/8, tại Km 119+700, quốc lộ 26, đoạn qua thôn Thăng Tiến, xã Krông Pắc, xe ôtô tải biển kiểm soát 47H-155.24, do ông Ng.Đ.Th. (sinh năm 1984, trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Ea Phê về xã Ea Knuếc va chạm với xe môtô biển kiểm soát 48AG-064.45 do anh L.V. Gi. (sinh năm 1993) điều khiển chở theo anh H.V.H. (sinh năm 1988) cùng xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang lưu thông phía trước cùng chiều xe tải.

Vụ tai nạn khiến anh H.V.H. tử vong tại chỗ; anh L.V.Gi. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố người đi bộ gây tai nạn chết người trên quốc lộ ở Quảng Trị Ngày 6/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn V trú xã Hướng Hiệp về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ."