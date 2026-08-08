Phú Thọ làm rõ sự cố y khoa khiến bé trai 8 tuổi tử vong sau mổ ruột thừa

Chiều 8/8, liên quan trường hợp bệnh nhi 8 tuổi tử vong sau phẫu thuật cắt ruột thừa tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng, ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết Sở đã thành lập Đoàn Giám sát để rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, phẫu thuật, hồi sức và chuyển viện đối với bệnh nhi.

Theo ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, quan điểm của Sở là sai đến đâu xử lý đến đó, không né tránh trách nhiệm và cũng không có trường hợp ngoại lệ.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ phối hợp cơ quan điều tra, đánh giá khách quan toàn bộ quy trình chuyên môn, nếu phát hiện sai sót.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, bệnh nhi L.G.H., sinh năm 2018, trú tại xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, vào Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng lúc 17 giờ 45 phút ngày 1/8 trong tình trạng sốt, đau bụng quanh rốn và hố chậu phải, buồn nôn, ăn kém. Bệnh nhi trước đó được ghi nhận khỏe mạnh, chưa có tiền sử dị ứng.

Kết quả thăm khám, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh theo dõi viêm ruột thừa. Sau hội chẩn, kíp trực thống nhất chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa. Gia đình được giải thích về những nguy cơ có thể xảy ra trong phẫu thuật và đồng ý thực hiện.

Khoảng 22 giờ 50 phút ngày 1/8, bệnh nhi được chuyển lên phòng mổ. Theo báo cáo, ca phẫu thuật kết thúc lúc 23 giờ 40 phút, diễn biến trong quá trình phẫu thuật được ghi nhận bình thường. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được tiếp tục theo dõi tại phòng mổ trong giai đoạn hồi tỉnh.

Khoảng 23 giờ 50 phút, bệnh nhi xuất hiện dấu hiệu bất thường về hô hấp và tuần hoàn, có xuất tiết nhiều bọt hồng qua ống nội khí quản, phổi có ran ẩm hai bên, tím môi và đầu chi. Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, tiến hành hồi sức và theo dõi sát qua máy thở, monitor.

Đến 0 giờ 20 phút ngày 2/8, bệnh nhi tiếp tục diễn biến nặng, huyết áp và độ bão hòa oxy trong máu giảm. Hội chẩn toàn viện thống nhất theo dõi sốc phản vệ, phù phổi cấp sau phẫu thuật cắt ruột thừa và tiếp tục cấp cứu tích cực.

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, đồng thời liên hệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ hỗ trợ chuyên môn.

Bệnh nhi được hồi sức tích cực, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh lúc 5 giờ 44 phút ngày 2/8. Tại đây, bệnh nhi tiếp tục được điều trị tích cực nhưng tình trạng diễn biến nặng.

Đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, bệnh nhi ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 50 phút cấp cứu không có kết quả, bệnh nhi được xác định tử vong.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tại thời điểm này, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhi suy hô hấp độ 3, sốc chưa rõ nguyên nhân, theo dõi sốc phản vệ với thuốc gây mê chưa rõ loại, chưa loại trừ sốc tim và phù phổi cấp sau phẫu thuật cắt ruột thừa viêm.

Sau sự cố, Sở Y tế Phú Thọ đã thành lập Đoàn Giám sát do Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Giang Long làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện các phòng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Đoàn có nhiệm vụ xem xét nguyên nhân, phân tích các yếu tố ảnh hưởng của sự cố y khoa tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng và tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Y tế.

Liên quan vụ việc, Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Pháp y Trung ương đã thực hiện khám nghiệm tử thi. Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ xác minh vụ việc.

Sở Y tế Phú Thọ cho biết, hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng nặng và tử vong của bệnh nhi đang được cơ quan chức năng xem xét, làm rõ./.

Bộ Y tế: Xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong Ngày 18-8, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế có văn bản đề nghị xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khiến bé trai 13 tháng tuổi tử vong.