Đội K93 quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sỹ trên địa bàn An Giang

Sáng 8/8, Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Đội trưởng Đội K93 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Theo đó, từ đầu tháng 8 đến nay, Đội K93 đã quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngày 7/8, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027), Đội K93 triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm tại khu vực ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn. Kết quả, đơn vị phát hiện, quy tập 4 bộ hài cốt liệt sỹ. Tất cả chưa xác định được danh tính.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, vị trí tìm kiếm được xác định là Hang Quân y trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngay sau khi quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ, Đội K93 tiến hành các thủ tục theo quy định, bảo quản hài cốt chu đáo, đồng thời tiếp tục xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin liên quan để từng bước xác định danh tính các liệt sỹ và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trước đó, ngày 3/8, Đội K93 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập 7 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực khóm Tân Long, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang. Kết quả này có được từ nguồn thông tin do các cựu chiến binh và nhân dân địa phương cung cấp.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, khu vực khóm Tân Long trước đây là một nghĩa trang tạm, nơi an táng các liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Mặc dù Đội K93 đã tổ chức tìm kiếm ở khu vực này trong những năm trước, tuy nhiên, qua rà soát, xác minh và đối chiếu thêm các nguồn thông tin mới, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thêm 7 bộ hài cốt liệt sỹ. Tất cả đều chưa xác định được thông tin.

Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được Đội K93 xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và nhân dân.

Trong thời gian tới, Đội K93 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh và nhân dân thu thập thông tin, rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm không bỏ sót các phần mộ liệt sỹ còn nằm ngoài nghĩa trang.

Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên cho biết, qua 26 năm thực hiện nhiệm vụ, Đội K93 đã quy tập được 3.599 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh An Giang và hai tỉnh Takeo, Kampong Speu (Vương quốc Campuchia).

Tuy nhiên, theo thời gian, nguồn thông tin về liệt sỹ ngày càng ít, trong khi địa hình nhiều khu vực đã thay đổi, khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, Hội Cựu chiến binh các cấp, nhân chứng lịch sử và người dân trong và ngoài nước cung cấp thông tin liên quan đến liệt sỹ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn An Giang và chiến trường Campuchia.

Các thông tin có giá trị gồm nơi hy sinh, vị trí an táng, trận đánh, đơn vị chiến đấu, hình ảnh, thư từ, nhật ký, di vật của liệt sỹ hoặc đồng đội,... Mọi thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban Chỉ huy Đội K93 theo số điện thoại: 02963.876.120; Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên 0988.423.184; Thượng tá Phan Thanh Vũ (Chính trị viên), điện thoại: 0946.914.623.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, mỗi thông tin được cung cấp đều là sự sẻ chia quý báu, góp phần giúp lực lượng chức năng thu hẹp phạm vi tìm kiếm, xác định danh tính và sớm đưa các liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương./.

Vĩnh Long: Còn thông tin là còn tìm kiếm, không bỏ sót hài cốt liệt sỹ Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành lấy 4.871 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa có thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sỹ cùng các hài cốt liệt sỹ được quy tập vào cuối năm nay, rút ngắn 5 tháng so với kế hoạch.