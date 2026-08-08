Đà Nẵng: Hỗ trợ 700 triệu đồng cho đồng bào nghèo xã Hùng Sơn

Trong hai ngày 7 và 8/8, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung tổ chức chương trình trao quà thiện nguyện tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Theo chương trình, đoàn công tác đã trao kinh phí xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 180 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Đà Nẵng và Công ty Cổ phần HBC-PL miền Trung đồng tài trợ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đồng hành cũng hỗ trợ trực tiếp khoản kinh phí 300 triệu đồng dành cho các hộ nghèo trên địa bàn. Riêng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã trao tặng 100 triệu đồng cho Ủy ban Nhân dân xã Hùng Sơn, đồng thời gửi 200 phần quà nhu yếu phẩm đến 200 hộ dân.

Ông Vũ Quang Hùng (hình trái), Giám đốc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung tặng quà cho các hộ dân khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt này lên tới khoảng 700 triệu đồng. Đây là nguồn động viên to lớn đối với xã Hùng Sơn, một địa bàn vùng cao biên giới từng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do trận sạt lở đất nghiêm trọng vào tháng 10/2025.

Ông Hôih Đíc, trú tại thôn AbaaNh là một trong những gia đình được nhận hỗ trợ xây nhà, bày tỏ niềm hạnh phúc: “Có ngôi nhà mới, gia đình tôi rất vui mừng, phấn khởi, có thêm động lực để ổn định cuộc sống. Con cái cũng có nơi ăn ở, sinh hoạt ổn định, không còn phải lo cảnh mưa nắng như trước nữa”.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, những căn nhà và phần quà được trao thể hiện sự sẻ chia thiết thực của các cơ quan, doanh nghiệp đối với đồng bào vùng cao biên giới.

Ông Vũ Quang Hùng khẳng định: “Chuyến công tác hôm nay không chỉ là một hoạt động thăm hỏi, an sinh xã hội đơn thuần. Điều trân trọng hơn là tình cảm, sự sẻ chia và những mối liên kết được hình thành từ chuyến đi này. Không chỉ là hôm nay trao được bao nhiêu phần quà, mà sau chuyến đi, chúng ta có thể làm gì để người dân có cuộc sống tốt hơn và bền vững hơn”.