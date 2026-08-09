Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane

Ngày 9/8/2026, Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại thủ đô Vientiane.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận hợp tác giữa thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang (Vientiane, 17/10/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận hợp tác giữa thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang (Vientiane, 17/10/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 9/8/2026, Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại thủ đô Vientiane, Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)
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