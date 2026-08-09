Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane

Ngày 9/8/2026, Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại thủ đô Vientiane, Lào./.
Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chỉ rõ sự ra đi mãi mãi của Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.