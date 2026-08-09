Kiên quyết trước thủ đoạn mới về “tự diễn biến,” "tự chuyển hóa"

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021) để làm chuẩn mực mới cho cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” và để cơ quan chức năng lấy căn cứ xem xét khen thưởng, kỷ luật.

Quy định số 207-QĐ/TW là một trong những văn kiện quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hóa tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV với mục tiêu tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; khắc phục các bất cập nảy sinh từ thực tiễn công vụ mới như tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có tâm lý e dè, sợ sai, né tránh công việc sau sáp nhập, hợp nhất; ngăn chặn kẽ hở trục lợi; kiểm soát rủi ro trong kỷ nguyên số và không gian mạng; tăng tính hiệu quả và tính khả thi của những “điều răn” đối với đảng viên.

Quy định mới giữ nguyên bộ khung 19 điều cốt lõi về phẩm chất đạo đức, đồng thời bổ sung nhiều hành vi mới sát với bối cảnh chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng và chống đùn đẩy trách nhiệm cũng như trong bối cảnh các thế lực thù địch có sự điều chỉnh nhất định về cách thức và đối tượng xuyên tạc, bôi nhọ nhằm chống phá Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trong 19 điều đảng viên không được làm có “điều răn” thứ 5 với phần bổ sung “trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân” vào nội dung đã có trước đó là “sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hoá, tác phẩm văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.”

Trong Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bên cạnh hành vi trực tiếp sáng tác, phát tán thông tin xấu, độc thì khái niệm “cổ xúy” cũng được đề cập. Hành vi cổ xúy được biểu hiện ở việc viết bài, bình luận, phát biểu nhằm khen ngợi, tán dương các sản phẩm, tác phẩm sai trái. Trên mạng xã hội thì đó là các động thái đăng lại, bấm thích (like), thả tim, chia sẻ (share) các đường dẫn, video, hình ảnh

Ngăn chặn việc cổ xúy tức là ngăn chặn từ gốc các hành vi tiếp tay, lan truyền tư tưởng sai trái, đồng thời giữ vững kỷ cương tư tưởng của Đảng trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, thông tin xấu, độc rất dễ lan truyền.

Các thế lực thù địch và đối tượng xấu tận dụng mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới để tán phát tin giả, tin sai sự thật với tốc độ nhanh và được ngụy trang tinh vi.

Thông tin độc hại, bóp méo sự thật, gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong trong việc ngăn chặn hiệu ứng "tiếp tay" cho tin xấu độc, không để chúng lan truyền sâu rộng trong xã hội.

Bất kỳ công dân nào có hành vi “xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ” đều có thể bị xem xét xử lý theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tại Điều 117 (Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Điều 331 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ).

Các đảng viên thì ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, còn bị xử lý theo Điều lệ Đảng và Điều 5 trong 19 điều đảng viên không được làm.

Sở dĩ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thêm mệnh đề “xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ” trong Điều 5 vì đây là một trong những biểu hiện nguy hiểm của chiến lược "diễn biến hòa bình," gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tư tưởng và trật tự an toàn xã hội.

Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị thường sử dụng nhiều cách để phá hoại nền tảng tư tưởng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam như phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; bôi nhọ các nhà lãnh đạo tiền bối và xuyên tạc lịch sử.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là biểu tượng gắn kết lịch sử và uy tín của Đảng. Phủ nhận vai trò của Người là âm mưu tước đi của đảng viên hệ quy chiếu chuẩn mực về đạo đức và nhận thức chính trị, làm rạn nứt khối đoàn kết, tạo kẽ hở cho các biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong hàng ngũ đảng viên.

Hạ bệ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là bước đệm nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng.

Công kích “người cha già của dân tộc” không chỉ nhằm “tầm thường hóa” một cá nhân kiệt xuất mà còn nhằm phá bỏ nền tảng tinh thần gắn kết của cả quốc gia bởi hình ảnh và đạo đức của Bác Hồ là biểu tượng chung của lòng yêu nước.

Xuyên tạc, xét lại lịch sử tức là tấn công vào nền tảng tinh thần, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước cùng với khối đại đoàn kết toàn dân của dân tộc Việt Nam.

Với người Việt Nam, thấm nhuần lịch sử dân tộc tức là bồi đắp lòng yêu nước với tinh thần tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến các cuộc kháng chiến vừa qua.

Lịch sử có tính gắn kết cộng đồng bởi các di sản tinh thần và sự kiện lịch sử tạo ra sợi dây vô hình kết nối các thế hệ, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ gìn lịch sử dân tộc cũng chính là giữ gìn bản sắc văn hóa - nhìn về quá khứ để biết cội nguồn và quý trọng các giá trị truyền thống, biết áp dụng kinh nghiệm của tổ tiên, cha ông vào cuộc sống hiện tại.

Sức mạnh nội sinh từ lòng tự hào lịch sử là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục khát vọng vươn lên, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Vì sao trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tập trung vào việc xuyên tạc lịch sử và bôi xấu hình tượng lãnh tụ của Đảng và Nhà nước ta?

Bên cạnh sự phát triển của không gian mạng thì đây là cách mà các đối tượng chống phá cho là dễ thực hiện nhất trong chiến lược "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Khó tấn công trực diện, các thế lực thù địch tập trung phá hoại về tư tưởng, nhắm vào nhận thức và tình cảm của thế hệ trẻ nhằm tạo ra sự hoài nghi đối với quá khứ.

Đảng viên là người thường xuyên được học tập các Nghị quyết của, bồi dưỡng về lý luận chính trị, rèn luyện qua nhiều thử thách thực tiễn nên dĩ nhiên được đòi hỏi phải nêu gương, có ý thức cao hơn trong việc bảo vệ lịch sử và hình ảnh lãnh tụ. Bởi đây là nền tảng tư tưởng cốt lõi, là lá chắn chống lại các âm mưu diễn biến hòa bình nhằm làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng./.

Nói đi đôi với làm - thước đo bản lĩnh và trách nhiệm của người đảng viên Quy định 207-QĐ/TW siết kỷ luật đảng viên, yêu cầu thống nhất giữa lời nói và hành động, coi nói đi đôi với làm là thước đo bản lĩnh, trách nhiệm và hiệu quả nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.