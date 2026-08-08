Việt Nam đóng góp chủ động, tích cực, thực chất hơn cho Cộng đồng ASEAN

Tư duy “cùng ASEAN lớn mạnh” sẽ là phương hướng để Việt Nam tham gia và đóng góp chủ động, tích cực, thực chất hơn cho Cộng đồng ASEAN và cùng kiến tạo tương lai chung của khu vực.

Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28/7/1995-28/7/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, tư duy “cùng ASEAN lớn mạnh” sẽ là phương hướng để Việt Nam tham gia và đóng góp chủ động, tích cực, thực chất hơn cho Cộng đồng ASEAN và cùng kiến tạo tương lai chung của khu vực.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam sẽ nỗ lực vươn lên phát huy vai trò, sáng kiến và ý tưởng, nâng tầm đóng góp cho ASEAN theo sáu ưu tiên chiến lược: Chủ động tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực; nâng cao năng lực tự cường và chất lượng hội nhập kinh tế khu vực; củng cố “văn hóa thực thi”; tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN theo hướng chủ động, cân bằng và thực chất; nâng tầm đóng góp của Việt Nam - từ tham gia tích cực đến thúc đẩy sự kiến tạo và đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả thể chế ASEAN.