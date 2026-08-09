Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội lập đỉnh với 29,54 điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026 vào 68 chương trình đào tạo năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 20,6 đến 29,54 điểm.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,54 điểm theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, tương đương với điểm xét tuyển tài năng diện 1.2 là 96,74; điểm xét tuyển tài năng diện 1.3 là 96,09 và điểm thi đánh giá tư duy là 82,12.

Theo Giáo sư Vũ Văn Yêm - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn chung đều tăng so với năm 2025, đặc biệt là khối ngành đào tạo về STEM do hiệu ứng từ chính sách học bổng của Chính phủ cũng như nhu cầu về thị trường lao động.

Cụ thể, có 3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm; 14/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 28 điểm; 30/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 27 điểm và 53/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 24 điểm.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,54 điểm. Tiếp theo là Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,27 điểm.

Các ngành được dự báo tiếp tục có độ cạnh tranh lớn đều có điểm chuẩn rất cao như Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) có điểm chuẩn là 28,98 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) có điểm chuẩn là 28,64; Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) có điểm chuẩn là 28,57 điểm; Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử (ME1) có điểm chuẩn là 28,47 điểm. Chương trình mới mở năm nay là Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (MI-E22) cũng đã đạt mức điểm chuẩn rất cao là 27,97 điểm.

Hai chương trình có mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là BF-E19 và EM-E17 với mức điểm là 20,06 điểm theo điểm Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phổ điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông như sau:

Theo đó, không có độ lệch điểm giữa các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 khi xét tuyển vào khối ngành kỹ thuật, và giữa các tổ hợp D01, D04, DD2 khi xét vào khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Tuy nhiên, đối với một số chương trình thuộc khối ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ sử dụng một số tổ hợp thuộc cả 2 nhóm tổ hợp trên thì điểm chuẩn đối với các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 sẽ cao hơn điểm chuẩn đối với các tổ hợp D01, D04, DD2 là 0,5 điểm.

Ví dụ chương trình EM1-Quản lý năng lượng đang xét tuyển với 4 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, A00, A01, D01. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 24,56 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01, A00, A01 sẽ là 25,06 điểm.

Tương tự với chương trình FL4-Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ đang xét tuyển với 3 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, D01 và DD2. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 22,98 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp DD2 vẫn là 22,98 điểm, còn điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01 là 23,48 điểm.

Các bậc phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu thêm về các mức quy đổi điểm chuẩn tương đương cho năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội tại địa chỉ: https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2026BK/.

Cách tính điểm chuẩn như sau:

Bộ GD-ĐT tạm dừng xét tuyển đại học với các thí sinh chuyên Tuyên Quang Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay với các thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã bị huỷ kết quả thi nên không đủ điều kiện tham gia cùng đợt xét tuyển chung.