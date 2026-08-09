Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân cao nhất lên đến trên 9,6 điểm mỗi môn

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn của trường tăng so với năm ngoái, ngành cao nhất là ngành Kiểm toán với 28,84 điểm, tính theo thang điểm 30, trung bình trên 9,6 điểm/môn mới đỗ.

Ngoài ngành Kiểm toán, các ngành cán mốc 28 điểm còn có Thương mại điện tử với 28,62 điểm, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28,53 điểm; Kinh tế quốc tế 28,3 điểm; Kinh doanh quốc tế 28,5 điểm; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế 28,25 điểm.

Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế quốc dân còn có hàng chục ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, trung bình 9 điểm/môn.

Điểm chuẩn cụ thể của trường như sau:

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Bộ GD-ĐT tạm dừng xét tuyển đại học với các thí sinh chuyên Tuyên Quang Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay với các thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã bị huỷ kết quả thi nên không đủ điều kiện tham gia cùng đợt xét tuyển chung.