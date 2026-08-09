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Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại dao động từ 21,5 đến 26,5 điểm

Trường Đại học Thương mại vừa công bố điểm chuẩn năm 2026 cho 51 ngành đào tạo. Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 21,5 đến 26,5 điểm.

Phạm Mai
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Chiều nay, 9/8, Trường Đại học Thương mại đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026 cho 51 ngành đào tạo.

Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 21,5 đến 26,5 điểm, tùy theo từng ngành.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 26,5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành đào tạo như sau:

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(Vietnam+)
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