Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại dao động từ 21,5 đến 26,5 điểm

Chiều nay, 9/8, Trường Đại học Thương mại đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026 cho 51 ngành đào tạo.

Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 21,5 đến 26,5 điểm, tùy theo từng ngành.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 26,5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành đào tạo như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân cao nhất lên đến trên 9,6 điểm mỗi môn Ngành cao nhất là ngành Kiểm toán với 28,84 điểm, tính theo thang điểm 30, trung bình trên 9,6 điểm/môn mới đỗ. Đại học Kinh tế quốc dân còn có hàng chục ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên.