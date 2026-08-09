Galaxy Z Fold 8 vượt bản Ultra, trở thành 'át chủ bài' doanh số tại Việt Nam?

Số liệu thống kê ban đầu từ các hệ thống bán lẻ đều ghi nhận Galaxy Z Fold 8 chiếm tới 60% lượng đặt trước của toàn bộ các mẫu máy nhờ thiết kế mỏng nhẹ, mới mẻ và mức giá dễ tiếp cận.

Sáng ngày 8/8, các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam đồng loạt trao máy Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8 tới tay khách hàng đã đặt trước, mười ngày trước khi bộ ba lên kệ đại trà toàn quốc vào 18/8.

Không phải Z Fold 8 Ultra, mà thay vào đó, chiếc Z Fold 8 mới được người dùng Việt Nam lựa chọn mua nhiều nhất tại các hệ thống bán lẻ điện thoại di động. Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ như FPT Shop, Di động việt, CellphoneS,... Z Fold 8 vẫn chiếm áp đảo về số lượng khi tỉ lệ lên trên 60%, trong khi đó Z Fold 8 Ultra chiếm gần 30% và khoảng 10% còn lại là z Flip.

Lý giải từ một nhà bán lẻ, nguyên nhân khiến mẫu Z Fold 8 gây sốt bởi đây là mẫu smartphone gập được thiết kế mới, nhỏ gọn và giá thành mềm hơn so với bản Ultra./.