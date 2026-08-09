Tuổi trẻ Điện Biên tiếp nhận ngọn đuốc Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Trong 2 ngày 8 và 9/8, tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Điện Biên tổ chức Khởi động Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026), góp phần lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi," giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ mới.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi," theo nghi thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại cột cờ A Pa Chải (xã Sín Thầu). Trong không khí trang nghiêm, đông đảo hội viên, thanh niên và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cùng hướng về Quốc kỳ, thể hiện niềm tự hào, ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Sau lễ chào cờ, ngọn đuốc hành trình được Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao cho Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa Chiến Thắng, cùng đại diện thanh niên tiêu biểu của tỉnh. Các đại biểu và hội viên, thanh niên cùng đồng ca ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi."

Tiếp đó, đoàn tham quan nghe giới thiệu về Cột mốc A Pa Chải; thăm tặng quà đội rà phá bom, mìn, vật liệu nổ thuộc Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) và đội hình Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè tại xã Sín Thầu.

Việc trao ngọn đuốc Chặng 4 cho tuổi trẻ Điện Biên thể hiện sự tiếp nối lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam; đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết, xung kích và hành động vì cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Ngọn đuốc hành trình được Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao cho Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa Chiến Thắng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 8/8, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Thọ ở Đồn Biên phòng Leng Su Sìn; kiểm tra việc triển khai Đề án “Thanh niên Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030."

Tại xã Sín Thầu, đoàn trao tặng công trình “Ngôi nhà hạnh phúc," sân chơi thiếu nhi, tủ sách thiếu nhi, 3 máy lọc nước, 20 phần quà cho gia đình chính sách, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 1.000 khăn quàng đỏ, quà tặng của Thủ tướng Chính phủ cho thiếu nhi dân tộc thiểu số, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Tại đây, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cho gia đình các liệt sỹ Sừng Gia Tư và Pờ Gia Tư; thăm động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng A Pa Chải./.

Tuổi trẻ Tuyên Quang tiếp nối Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi ở Lũng Cú Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần kết nối những trái tim yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích, khơi dậy trách nhiệm của thanh niên với đất nước.