Tìm nhân chứng về mộ tập thể liệt sỹ sau trận đánh Cồn Tiên

Ngày 9/8, Ủy ban Nhân dân xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, tìm kiếm thông tin liên quan đến mộ tập thể liệt sỹ hy sinh trong trận đánh năm 1967 tại khu vực Cồn Tiên.

Tại khu vực chân đồi Cồn Tiên vào ngày 8/5/1967, đã diễn ra trận chiến đấu của lực lượng đặc công nhằm chọc thủng “hàng rào điện tử McNamara.” Trong trận đánh này, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

Qua thông tin thu thập được, có nguồn tin cho rằng các liệt sỹ sau đó được chôn cất tập thể tại một rãnh dài khoảng 60m ở khu vực này.

Từ thông tin do người dân cung cấp, Ủy ban Nhân dân xã Cồn Tiên cùng các cơ quan chức năng đã triển khai xác minh, tìm kiếm nhưng đến nay chưa xác định được vị trí cụ thể.

Ủy ban Nhân dân xã Cồn Tiên hiện đang tìm kiếm những người từng trực tiếp chứng kiến, tham gia chiến đấu hoặc biết thông tin liên quan đến việc chôn cất các liệt sỹ sau trận đánh ngày 8/5/1967.

Địa phương mong các cựu chiến binh, cựu dân quân du kích và người dân có thông tin về vị trí chôn cất hài cốt các chiến sỹ cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập.

Trước thông tin trên, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp hồ sơ, tài liệu liên quan đến trận chiến đấu ngày 8/5/1967 tại căn cứ Cồn Tiên cũng như mở rộng tìm kiếm nhân chứng lịch sử; phân tích, hệ thống hóa những thông tin thu thập được và kết hợp thăm dò bằng thiết bị ra đa xuyên đất để khoanh vùng những vị trí có khả năng tồn tại mộ liệt sỹ tập thể.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, các đơn vị sẽ hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội thảo khoa học để xác minh, kết luận thông tin, làm căn cứ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ./.

Quảng Trị: Quy tập 13 hài cốt liệt sỹ thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 Quảng Trị quy tập thành công 13 hài cốt liệt sỹ từ khu vực Câu Nhi, được xác định thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5/1972.