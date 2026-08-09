Vụ sóng cuốn trôi tại Sơn Trà: Xuyên đêm tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại

Đến sáng 9/8, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ sóng cuốn trôi 4 người tại Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Các tàu thuộc các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Việt Nam… đã xuyên đêm tìm kiếm tại vùng biển trên với tinh thần khẩn trương, kỹ lưỡng, hy vọng cứu được những người đang mất tích.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên TTXVN, Trung tá Nguyễn Văn La (Chính trị viên phó Hải đội 31, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân) cho biết bản thân cùng các cán bộ, chiến sỹ trên tàu 629 Vùng 3 Hải quân vẫn đang nỗ lực rà soát vùng biển để tìm các nạn nhân còn lại. Công tác tìm kiếm, cứu nạn được các lực lượng khoanh vùng, phân chia mỗi tàu tìm kiếm tại một khu vực cụ thể. Trong ngày hôm nay, các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch tìm kiếm với quyết tâm cao nhất.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 chiều 8/8, các cán bộ, chiến sỹ trên tàu 629 đã kịp thời phát hiện và cứu nạn thành công chị Trương Thị Phương (sinh năm 2002, quê quán: Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng).

Sau khi đã an toàn trên tàu, chị Phương chia sẻ vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ sáng 8/8, khi nhóm bạn đang đi bộ tại khu vực Mũi Nghê thì bất ngờ có một cơn sóng lớn đập vào, lôi cả nhóm xuống biển, không kịp bám vào bất cứ thứ gì. Có 3 bạn nữ bị rơi xuống nước cùng một chỗ, cả 3 bạn đều không biết bơi, một bạn nam nhảy xuống để cứu nhưng không thành công.

Ban đầu, các bạn có bám vào nhau, nhưng sau đó chị Phương bị sóng đẩy ra xa khỏi những người còn lại. Dù gặp tình huống nguy hiểm và không biết bơi, Phương vẫn còn sống sót nhờ sự bình tĩnh và may mắn. Phương đã thực hiện theo bản năng là thả lỏng người và nằm ngửa để mũi có thể thở được trên mặt nước.

Sau khoảng 1 tiếng trôi dạt, Phương may mắn đụng phải một chiếc phao tự chế (làm từ hai bình nhựa dài buộc dây lại với nhau). Phương liền dùng phao này kê vào cổ để giữ đầu cao hơn mặt sóng và nôn nước biển ra ngoài để đỡ mệt.

Cho đến khi được tàu Hải quân vớt lên, Phương đã phải lênh đênh trên biển suốt khoảng 8 tiếng đồng hồ. Sau khi được vớt lên, chị Phương vẫn ở trên tàu 629 để cùng lực lượng chức năng tìm kiếm những nạn nhân còn lại trên biển.

Dự kiến trong sáng 9/8, tàu sẽ cập bến đất liền để bàn giao chị Phương về cho gia đình, sau đó tiếp tục tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 8/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo có 4 người bị sóng cuốn trôi tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, 4 người gặp nạn là: Trương Thị Phương (sinh năm 2002, thành phố Đà Nẵng); Trần Thị Ánh D. (sinh năm 2002, thành phố Đà Nẵng); Nguyễn Th. (sinh năm 1996, thành phố Đà Nẵng); Mai Thị P. (sinh năm 2002, thành phố Đà Nẵng).

Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Th. đã được tàu cá gần đó cứu vào bờ. Đến 14 giờ 30 chiều cùng ngày, tàu 629 Vùng 3 Hải quân đã cứu được nạn nhân thứ hai đang trôi dạt trên biển, còn hai người vẫn đang mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã phối hợp tham gia tìm kiếm cả trên bờ và trên biển; thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân./.

Vùng 3 Hải quân cứu thành công 1 nạn nhân bị sóng cuốn tại Mũi Nghê Chiều 8/8, Tàu 629 thuộc Vùng 3 Hải quân đã cứu thành công một nữ du khách trong vụ bốn người bị sóng cuốn tại Đà Nẵng. Lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

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