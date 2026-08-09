Tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên ở Cầu Giấy được Hà Nội lựa chọn thí điểm

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Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt thí điểm không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ tại phố Thành Thái, phường Cầu Giấy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt thí điểm không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ tại phố Thành Thái, phường Cầu Giấy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cụ thể, theo quyết định ngày 31/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tuyến phố đi bộ thí điểm tại phố Thành Thái và Khúc Thừa Dụ sẽ hoạt động vào tối cuối tuần, ngày lễ và các đợt cao điểm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cụ thể, theo quyết định ngày 31/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tuyến phố đi bộ thí điểm tại phố Thành Thái và Khúc Thừa Dụ sẽ hoạt động vào tối cuối tuần, ngày lễ và các đợt cao điểm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo Đề án, tuyến phố đi bộ dự kiến được tổ chức tại trục phố Thành Thái và phố Khúc Thừa Dụ, hoạt động vào các tối cuối tuần, ngày lễ và những đợt cao điểm trong năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo Đề án, tuyến phố đi bộ dự kiến được tổ chức tại trục phố Thành Thái và phố Khúc Thừa Dụ, hoạt động vào các tối cuối tuần, ngày lễ và những đợt cao điểm trong năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ tại phố Thành Thái, với mục tiêu xây dựng thương hiệu "Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng," tạo thêm điểm đến văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ tại phố Thành Thái, với mục tiêu xây dựng thương hiệu "Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng," tạo thêm điểm đến văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để phục vụ người dân và du khách, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn, điểm trông giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, ghế nghỉ và cây xanh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để phục vụ người dân và du khách, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn, điểm trông giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, ghế nghỉ và cây xanh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đề án được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng khu vực lõi của không gian văn hóa Cầu Giấy, gồm một số hạng mục trong Công viên Cầu Giấy và đoạn phố Thành Thái giáp công viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đề án được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng khu vực lõi của không gian văn hóa Cầu Giấy, gồm một số hạng mục trong Công viên Cầu Giấy và đoạn phố Thành Thái giáp công viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian trước cổng công viên Cầu Giấy trên phố Thành Thái sẽ thành nơi giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội âm nhạc, triển lãm nghệ thuật đương đại, trình diễn sắp đặt; hội chợ việc làm, ngày hội gia đình do doanh nghiệp tài trợ, chiến dịch cộng đồng,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian trước cổng công viên Cầu Giấy trên phố Thành Thái sẽ thành nơi giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội âm nhạc, triển lãm nghệ thuật đương đại, trình diễn sắp đặt; hội chợ việc làm, ngày hội gia đình do doanh nghiệp tài trợ, chiến dịch cộng đồng,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giai đoạn 2, đề án dự kiến mở rộng sang phố Khúc Thừa Dụ và phố Trương Công Giai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giai đoạn 2, đề án dự kiến mở rộng sang phố Khúc Thừa Dụ và phố Trương Công Giai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tuyến phố Khúc Thừa Dụ là nơi tập trung rất nhiều hàng quán ăn uống, cafe. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tuyến phố Khúc Thừa Dụ là nơi tập trung rất nhiều hàng quán ăn uống, cafe. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tuyến phố này được xem là khu vực có nhiều điều kiện để phát triển các hoạt động ẩm thực, thương mại và dịch vụ gắn với không gian đi bộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tuyến phố này được xem là khu vực có nhiều điều kiện để phát triển các hoạt động ẩm thực, thương mại và dịch vụ gắn với không gian đi bộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong định hướng xây dựng thương hiệu “Phố ẩm thực Cầu Giấy”, giai đoạn đầu sẽ nghiên cứu mô hình xe bán hàng lưu động và khu ẩm thực tập trung di động thay cho các kiốt cố định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong định hướng xây dựng thương hiệu “Phố ẩm thực Cầu Giấy”, giai đoạn đầu sẽ nghiên cứu mô hình xe bán hàng lưu động và khu ẩm thực tập trung di động thay cho các kiốt cố định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu vực Thành Thái-Khúc Thừa Dụ-Trương Công Giai được kỳ vọng trở thành một không gian công cộng mới, góp phần đa dạng hóa các điểm vui chơi, trải nghiệm của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu vực Thành Thái-Khúc Thừa Dụ-Trương Công Giai được kỳ vọng trở thành một không gian công cộng mới, góp phần đa dạng hóa các điểm vui chơi, trải nghiệm của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cùng với các tuyến phố đi bộ như Hồ Gươm, hồ Thiền Quang, tuyến phố đi bộ tại khu vực này được định hướng chuyển mình thành không gian đi bộ tích hợp công nghệ, văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, tạo thêm diện mạo mới cho khu vực phía tây Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cùng với các tuyến phố đi bộ như Hồ Gươm, hồ Thiền Quang, tuyến phố đi bộ tại khu vực này được định hướng chuyển mình thành không gian đi bộ tích hợp công nghệ, văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, tạo thêm diện mạo mới cho khu vực phía tây Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tuyến phố Trương Công Giai rợp bóng cây xanh mát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tuyến phố Trương Công Giai rợp bóng cây xanh mát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sự xuất hiện của tuyến phố đi bộ thông minh tại khu vực Cầu Giấy không chỉ làm phong phú thêm không gian vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô mà còn khẳng định bước tiến mới của Hà Nội trong việc ứng dụng công nghệ để quản lý và vận hành các không gian đô thị hiện đại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sự xuất hiện của tuyến phố đi bộ thông minh tại khu vực Cầu Giấy không chỉ làm phong phú thêm không gian vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô mà còn khẳng định bước tiến mới của Hà Nội trong việc ứng dụng công nghệ để quản lý và vận hành các không gian đô thị hiện đại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của người dân và du khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của người dân và du khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên ở Cầu Giấy được Hà Nội lựa chọn thí điểm

Tuyến phố đi bộ thí điểm sẽ được tổ chức tại trục phố Thành Thái và phố Khúc Thừa Dụ của Hà Nội, hoạt động định kỳ vào các tối cuối tuần, ngày lễ và các đợt cao điểm trong năm.

Minh Sơn
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