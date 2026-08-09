Tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên ở Cầu Giấy được Hà Nội lựa chọn thí điểm
Tuyến phố đi bộ thí điểm sẽ được tổ chức tại trục phố Thành Thái và phố Khúc Thừa Dụ của Hà Nội, hoạt động định kỳ vào các tối cuối tuần, ngày lễ và các đợt cao điểm trong năm.
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