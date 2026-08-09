Cứu sống trẻ sinh cực non 25 tuần thai, nặng gần 700 gram

Ngày 9/8, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết các bác sỹ vừa điều trị thành công trường hợp trẻ sinh cực non ở tuần thai thứ 25, cân nặng gần 700 gram.

Sau 80 ngày điều trị tích cực, trẻ tăng cân lên 1,6kg, tự thở, bú mẹ hoàn toàn, sức khỏe ổn định.

Trước đó, ngày 22/5, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tiếp nhận sản phụ Hà Thị Thu Yến, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ mang thai tuần thứ 25 nhập viện trong tình trạng đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ. Trẻ chào đời với cân nặng gần 700 gram trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Bác sỹ Chuyên khoa I Đỗ Thị Hạnh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, cho biết trẻ sinh ở tuổi thai 25 tuần có nguy cơ cao do các cơ quan trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện. Ngay sau sinh, trẻ không thể tự hô hấp, trong khi chức năng tim mạch, tuần hoàn, tiêu hóa, tiết niệu chưa ổn định và nguy cơ nhiễm khuẩn, biến chứng luôn thường trực.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức và điều trị chuyên sâu, trong đó có hỗ trợ hô hấp bằng máy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, kiểm soát nhiễm khuẩn, theo dõi và điều chỉnh phác đồ điều trị theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Sau gần 3 tháng điều trị, trẻ đã tự thở, bú mẹ hoàn toàn, cân nặng đạt 1,6kg, trẻ tiếp tục được chăm sóc, theo dõi trước khi xuất viện.

Chị Hà Thị Thu Yến, mẹ của bé K.T.V cho biết khi con chào đời quá sớm, gia đình rất lo lắng trước tình trạng sức khỏe của trẻ. Sau thời gian được các y, bác sỹ chăm sóc, điều trị, sức khỏe của bé có nhiều chuyển biến tích cực. Khoảng hai tuần nay, con được chăm sóc và bú mẹ trực tiếp.

Đây không phải trường hợp trẻ sinh cực non có cân nặng thấp nhất được điều trị thành công tại bệnh viện. Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã điều trị thành công trẻ sinh non chỉ nặng 500 gram.

Theo các bác sỹ, điều trị trẻ sinh cực non đòi hỏi theo dõi liên tục và phối hợp nhiều phương pháp hồi sức, điều trị, trong đó kiểm soát suy hô hấp, nhiễm khuẩn và các biến chứng do cơ quan chưa trưởng thành là những thách thức lớn.

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc thời gian qua đầu tư các trang thiết bị phục vụ hồi sức sơ sinh, như máy X-quang di động, máy siêu âm di động và triển khai các kỹ thuật chẩn đoán tại giường. Việc này giúp rút ngắn thời gian xử trí, hạn chế di chuyển trẻ có tình trạng sức khỏe chưa ổn định và hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều trị.

Việc điều trị thành công các trường hợp trẻ sinh cực non, cân nặng rất thấp góp phần khẳng định năng lực hồi sức, chăm sóc sơ sinh của bệnh viện, đồng thời mở thêm cơ hội sống và phát triển cho những trẻ không may chào đời quá sớm./.

Cứu sống trẻ sơ sinh bị ngạt sau sinh bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy Theo các bác sỹ, kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy sử dụng thiết bị chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ cơ thể trẻ ở mức 33,5 độ C trong 72 giờ, sau đó làm ấm theo phác đồ chuẩn.