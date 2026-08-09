Từ 10-11/8, Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 10-11/8, Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C.

Theo đó, ngày 10-11/8, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La), từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Cảnh báo, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 14-15/8, nắng nóng có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 8/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Riêng tại Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì và có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 7, khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 12-14/7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 -38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ xảy ra 3 đợt nắng nóng vào các ngày từ ngày 7-8/7, 14-23/7, 26-27/7 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có một số ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C.../.

Thời tiết ngày 9/8: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, Nam Bộ có mưa dông Ngày và đêm 9/8, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.