Cháy rừng nghiêm trọng tại Canada, cảnh báo lũ quét ở Đông Nam nước Mỹ

Ngày 8/8, giới chức Canada đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh British Columbia ở miền Tây nước này sau khi một đám cháy rừng lan nhanh buộc hơn 20.000 người phải sơ tán trong đêm.

Gió mạnh đã thổi bùng đám cháy rừng Bald Range và khiến lửa lan rộng nhanh chóng vào cuối ngày 7/8 theo giờ địa phương, đẩy ngọn lửa về phía khu vực Summerland và ảnh hưởng đến các cộng đồng dân cư tại những thung lũng lân cận.

Thủ hiến tỉnh British Columbia David Eby cho biết đám cháy đã gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa và tài sản.

Ông cũng xác nhận một số người đang bị mắc kẹt do sự lan nhanh của đám cháy, đồng thời cho biết công tác sơ tán bằng đường hàng không đang được triển khai.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định chính phủ liên bang sẵn sàng hỗ trợ công tác sơ tán người dân.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, hàng triệu người tại vùng Đông Nam nước Mỹ đã được cảnh báo về nguy cơ mưa lớn và lũ quét cuối tuần khi một lượng lớn hơi ẩm nhiệt đới tiếp tục tràn vào các bang Florida, Georgia, South Carolina và North Carolina.

Thông báo cho biết khu vực duyên hải South Carolina, đặc biệt quanh Charleston, được xếp vào mức nguy cơ lũ quét cấp 2 trên thang 4 cấp độ. Một khu vực rộng hơn, kéo dài từ phía Nam Florida đến Wilmington, North Carolina, thuộc mức nguy cơ cấp 1. Tại những nơi xuất hiện dông bão di chuyển chậm, lượng mưa cục bộ có thể đạt 50-70mm, đủ gây ngập nhanh tại các khu vực trũng thấp và có hệ thống thoát nước hạn chế.

Trong khi đó, một lượng hơi ẩm dồi dào từ Đại Tây Dương đang được đẩy vào đất liền, tạo điều kiện hình thành nhiều đợt mưa rào và dông bão dọc bờ Đông. Một số khu vực đã hứng lượng mưa đáng kể trong những ngày trước, khiến nguy cơ ngập lụt tiếp tục gia tăng.

Đợt mưa mới cũng có mặt tích cực đối với một số khu vực đang thiếu nước. Bang Florida và khu vực miền Nam Georgia đã trải qua thời kỳ khô hạn kéo dài, do đó, mưa trên diện rộng có thể giúp cải thiện tình trạng hạn hán. Tuy nhiên, mưa quá lớn trong thời gian ngắn vẫn có thể gây thiệt hại cho giao thông, nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Đợt thời tiết này diễn ra trong bối cảnh giới chức khí tượng Mỹ vừa cập nhật triển vọng mùa bão Đại Tây Dương năm 2026. Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) tiếp tục dự báo mùa bão dưới mức trung bình, với 7-13 cơn bão được đặt tên. NOAA đồng thời nâng xác suất mùa bão dưới mức trung bình lên 75%, chủ yếu do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino mạnh được dự báo tiếp diễn trong mùa Thu.

Giới chức Mỹ khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao theo dõi thường xuyên dự báo thời tiết và cảnh báo lũ, đặc biệt khi di chuyển bằng xe trong thời gian có mưa lớn. Các trận dông mùa Hè có thể gây mưa rất lớn trong thời gian ngắn, khiến điều kiện đường sá thay đổi nhanh chóng./.

Mỹ: Cháy rừng bùng phát dữ dội khiến khoảng 65.000 người phải sơ tán Theo hệ thống thông tin liên ngành liên bang InciWeb, ba đám cháy lớn tại các khu vực Old Trails, Fairview và Autumn Lane đã thiêu rụi gần 32,5km2 tại khu vực Spokane.

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