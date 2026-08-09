Bão Dolphin gây ảnh hưởng diện rộng tại miền Đông Trung Quốc

Sáng 9/8, bão Dolphin tiếp tục tiến sát đất liền Trung Quốc, gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực miền Đông nước này. Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, trong đó tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) và thành phố Thượng Hải (Shanghai) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với một số khu vực có mưa rất lớn.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết, lúc 5h sáng 9/8 (giờ địa phương, tức 4h cùng ngày theo giờ Việt Nam), bão Dolphin đang ở phía Nam Biển Hoa Đông, cách thành phố Ôn Châu (Wenzhou), tỉnh Chiết Giang, khoảng 305 km về phía Đông.

Dự báo bão sẽ đổ bộ vào khu vực bờ biển giữa thành phố Châu Sơn (Zhoushan), tỉnh Chiết Giang và thành phố Phúc Đỉnh (Fuding), tỉnh Phúc Kiến (Fujian) vào tối 9/8 hoặc sáng 10/8, với cường độ mạnh.



Bão Dolphin có hoàn lưu rất lớn, với đường kính hơn 1.000 km. Trong vài ngày tới, ảnh hưởng của bão sẽ khiến phạm vi chịu tác động của gió mạnh và mưa lớn tại miền Đông Trung Quốc tiếp tục mở rộng và gia tăng.

Mưa to đến rất to được dự báo tại Chiết Giang, Thượng Hải, phía Bắc Phúc Kiến, phía Bắc Giang Tây (Jiangxi), Giang Tô (Jiangsu), An Huy (Anhui), phía Đông Hồ Bắc (Hubei), khu vực miền Trung và phía Đông Hà Nam (Henan), phía Nam Sơn Đông (Shandong) và phía Nam Hà Bắc (Hebei). Một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Chiết Giang và Thượng Hải nằm trong khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió và mưa, với cường độ mưa có thể ở mức hiếm gặp vào thời điểm này trong năm.



Mạng Thời tiết Trung Quốc cảnh báo ảnh hưởng của bão Dolphin đã bắt đầu. Người dân tại Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, An Huy, Giang Tây, Thượng Hải và các khu vực liên quan được khuyến cáo thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và thông tin cảnh báo mới nhất; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và các thảm họa địa chất do mưa lớn kéo dài gây ra; thực hiện các biện pháp phòng, chống bão; hạn chế đến những khu vực nguy hiểm như ven biển, miền núi và thung lũng sông; đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại.



Trước ảnh hưởng của bão Dolphin, tối 8/8, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán tỉnh Chiết Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp I, mức cao nhất trong thang 4 cấp.

Chính quyền các địa phương và các sở, ban, ngành được yêu cầu theo dõi sát diễn biến của bão, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống bão theo phương án ứng phó; khi cần thiết, tuyên bố tình trạng khẩn cấp về phòng, chống lũ lụt và thực hiện các biện pháp như tạm dừng hoạt động tập thể ngoài trời, cho nghỉ làm, nghỉ học, tạm dừng hoạt động kinh doanh, vận tải và phong tỏa một số tuyến đường.



Trong khi đó, tại Thượng Hải, tối 8/8, Tập đoàn Sân bay Thượng Hải cho biết do ảnh hưởng của bão Dolphin, công suất khai thác tại 2 sân bay chính của thành phố là Phố Đông (Pudong) và Hồng Kiều (Hongqiao) sẽ giảm trong ngày 9/8, với gần 60% số chuyến bay đến và đi bị cắt giảm hoặc hủy.



Theo thông báo của tập đoàn trên, sân bay Phố Đông dự kiến hủy 871 chuyến bay và sân bay Hồng Kiều hủy 513 chuyến trong ngày 9/8, nâng tổng số chuyến bay bị hủy lên 1.384 chuyến.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách liên hệ với hãng hàng không để cập nhật thông tin chuyến bay mới nhất và chủ động sắp xếp phương án đi lại phù hợp./.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão Dolphin Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nâng cảnh báo bão từ màu vàng lên màu cam khi cơn bão thứ 13 trong năm 2026 tiếp tục tiến gần bờ biển phía Đông nước này.