Nhật Bản: Sạt lở đất khiến gần 400 du khách mắc kẹt

Tối 8/8 theo giờ Nhật Bản, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại tỉnh Nagano, miền Trung nước này, khiến khoảng 390 người bị mắc kẹt. Chưa có báo cáo về thương vong liên quan đến vụ việc.



Theo cảnh sát địa phương, sự cố đã làm chia cắt tuyến đường duy nhất dẫn đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi Nakabusa Onsen ở Azumino.

Khu vực suối nước nóng này cũng là điểm xuất phát phổ biến cho các chuyến leo núi trong vùng.

Ước tính khoảng 390 người bị mắc kẹt bao gồm cả khách lưu trú tại khách sạn lẫn những người leo núi đang nghỉ tại một lán trại trên núi.

Theo chính quyền tỉnh, có thông tin vụ sạt lở cũng đã làm hư hại một cây cầu trên tuyến đường nối khu nghỉ dưỡng suối nước nóng với trung tâm thành phố Azumino.



Trong khi đó, tại Hàn Quốc, tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài liên tục làm gia tăng rủi ro hỏa hoạn, đe dọa công tác phòng chống cháy rừng trên toàn quốc.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cảnh báo số vụ cháy rừng trong giai đoạn tháng 6–8 có xu hướng tăng mạnh trong 3 năm trở lại đây. Sau khi mùa mưa kết thúc vào tháng 7, lượng mưa giảm sâu kết hợp với nền nhiệt cao kéo dài khiến độ ẩm trong rừng xuống thấp, tạo điều kiện cho các đám cháy bùng phát và lan rộng.



Thời tiết khắc nghiệt cũng gây thêm nhiều thách thức cho lực lượng chức năng. Nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ sốc nhiệt đối với lực lượng cứu hỏa, trong khi hạn hán khiến nguồn nước tại các khe suối và hồ chứa sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dập lửa.

Trước tình hình này, Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc quyết định tăng cường tuần tra, duy trì các đội phản ứng nhanh để dập tắt hỏa hoạn ngay từ giai đoạn đầu.

Lực lượng chức năng sẽ ưu tiên điều động trực thăng chữa cháy, ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để phát hiện sớm các điểm nóng, đồng thời rà soát trước các nguồn nước dự phòng.

Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu./.

Bão Dolphin càn quét các đảo miền Nam Nhật Bản, sân bay Okinawa phải đóng cửa Bão Dolphin gây thiệt hại và gây ảnh hưởng lớn đến Nhật Bản, với sân bay Okinawa đóng cửa, hàng trăm người sơ tán, cảnh báo sạt lở đất và gió mạnh.

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