Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão Dolphin

Ngày 8/8, Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng ứng phó khẩn cấp đối với bão Dolphin từ cấp 4 lên cấp 3, trong khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) nâng cảnh báo bão từ màu vàng lên màu cam khi cơn bão thứ 13 trong năm 2026 tiếp tục tiến gần bờ biển phía Đông nước này.

Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết đối với bão gồm 4 cấp theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo lần lượt là màu cam, vàng và xanh. Nước này cũng áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức cao nhất.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, NMC dự báo bão sẽ đổ bộ tại tỉnh Chiết Giang hoặc miền Bắc tỉnh Phúc Kiến, trong khoảng từ chiều 9/8 đến sáng 10/8.

Trước đó, ngày 7/8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ lụt cấp 4 tại 6 địa phương cấp tỉnh gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến và Giang Tây. Các địa phương này được dự báo có mưa lớn từ ngày 8-12/8, khiến mực nước tại một số sông có thể tăng đáng kể.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với các thảm họa địa chất tại Chiết Giang và Phúc Kiến, do phần lớn khu vực Chiết Giang và phía Bắc Phúc Kiến đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và các thảm họa địa chất khác do trận mưa lớn.

Vào lúc 9 giờ ngày 8/8, tâm bão Dolphin nằm trên vùng biển phía Nam Biển Hoa Đông, cách thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, khoảng 520km về phía Đông. Bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, duy trì cường độ hoặc mạnh thêm.

Chính quyền các địa phương đã được yêu cầu tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, đẩy mạnh công tác giám sát, dự báo và trực ban khẩn cấp, cũng như kịp thời báo cáo về các thảm họa và rủi ro tiềm ẩn./.

Bão Dolphin hướng vào miền Đông Trung Quốc, cảnh báo mưa lớn trên diện rộng Từ ngày 8-12/8, dưới ảnh hưởng của bão Dolphin, nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam và Sơn Đông sẽ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn.

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