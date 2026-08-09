Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở đèo Con Ó, cây đổ trên đèo Bảo Lộc

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở đất đá tại khu vực đèo Con Ó, trên Tỉnh lộ 725, đoạn qua xã Đạ Tẻh 3 (tỉnh Lâm Đồng), các lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý, khắc phục, bảo đảm giao thông.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạ Tẻh 3, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 21 giờ ngày 8/8 tại Km158 Tỉnh lộ 725. Do mưa lớn kéo dài, đất đá từ taluy dương phía trên đèo sạt xuống, trong đó có nhiều khối đá lớn lăn, trượt xuống mặt đường. Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện đi qua nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, lượng đất đá tràn xuống chiếm phần lớn mặt đường, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn và có thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ.

Ngay trong đêm, Ủy ban Nhân dân xã Đạ Tẻh 3 huy động lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã đến hiện trường, căng dây, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng hướng dẫn người dân lưu thông và theo dõi diễn biến tại khu vực sạt lở.

Đến sáng 9/8, địa phương tiếp tục huy động máy múc, máy xúc lật và xe ben khẩn trương thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải phóng, giao thông qua đèo Con Ó được khơi thông.

Tuy nhiên, do khu vực đèo có địa hình taluy cao, nền đất đá đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương bố trí lực lượng theo dõi, cảnh báo và xử lý khi có tình huống phát sinh.

Những ngày qua, đặc biệt trong chiều ngày 8/8 mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn xã Đạ Huoai 2 cũng đã khiến nhiều cây rừng ngã đổ tại 4 vị trí trên đèo Bảo Lộc. Một số cây chắn ngang mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện lưu thông qua đèo.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai 2 huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường xử lý.

Các lực lượng sử dụng cưa máy, dao rựa cắt dọn cây ngã đổ, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, các vị trí có cây ngã đổ đã được giải phóng, giao thông qua đèo Bảo Lộc được khôi phục, các phương tiện lưu thông bình thường.

Trước diễn biến thời tiết mưa lớn kéo dài, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực đèo, đường dốc khi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trường hợp phải di chuyển, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; đồng thời chủ động cập nhật thông tin thời tiết, tình hình giao thông trước khi khởi hành, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn do cây ngã đổ, sạt lở, đất đá rơi./.

Nghệ An: Sạt lở nghiêm trọng, tỉnh lộ 543D tạm thời tê liệt Tỉnh lộ 543D, đoạn qua địa bàn xã Mường Típ đã tạm thời bị tê liệt do nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn từ mái taluy dương đổ xuống, chắn ngang mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt.