Đà Nẵng: Cứu sống 2 trong 4 du khách mất tích tại Mũi Nghê

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam), đơn vị cùng các cơ quan chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và hiệp đồng nhuần nhuyễn trong công tác tổ chức tìm kiếm cứu nạn, vừa cứu sống 2 người trong nhóm du khách gặp nạn khi tham quan Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 8/8/2026, nhóm 4 người gồm anh Nguyễn Thái (sinh năm 1996), chị Trương Thị Phương (sinh năm 2002), chị Trần Thị Ánh Dương (sinh năm 2002), chị Mai Thị Phương (sinh năm 2002) đi bộ ra tham quan Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để chụp ảnh, 3 người nữ gồm Phương, Phương, Dương bị sóng cuốn ra biển. Ông Nguyễn Thái nhảy xuống cứu nhưng bị sóng cuốn ra xa, khiến cả 4 người mất tích.

Nhận được thông tin báo nạn từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 274 thường trực tại thành phố Đà Nẵng khẩn cấp rời bến đi cứu nạn, thực hiện nhiệm vụ chỉ huy hiện trường, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như biên phòng, hải quân, dân quân cùng một số tàu cá trong khu vực để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 4 nạn nhân mất tích.

Lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại hiện trường đã phát hiện, cứu vớt 1 nạn nhân là ông Nguyễn Thái đang trôi dạt trên biển. Nạn nhân Nguyễn Thái được đưa lên tàu SAR 274 trong tình trạng kiệt sức, tâm lý hoảng loạn, chấn thương nhẹ và được chăm sóc y tế tích cực trên tàu SAR 274. Trung tâm đã điều động tàu CN-03 đến hiện trường, tổ chức tiếp nhận và đưa ông Thái về bờ để điều trị lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 8/8/2026 tàu Hải quân HQ 629 đã phát hiện và cứu vớt được nạn nhân Trương Thị Phương đang trôi dạt tại vị trí cách Mũi Nghê 2 hải lý và đã tiến hành chăm sóc y tế, ổn định tinh thần cho nạn nhân, các tàu tại hiện trường tiếp tục tìm kiếm xuyên đêm theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đến trụ sở Trung tâm khu vực Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn khu vực II làm việc, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng đang tham gia tìm kiếm cứu nạn, đồng chí Trần Nam Hưng yêu cầu toàn bộ các lực lượng tiếp tục duy trì tìm kiếm và kêu gọi thêm các phương tiện trong khu vực đến hỗ trợ, đồng thời cân nhắc sử dụng một số trang thiết bị đánh bắt của tàu cá để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10 giờ 45 phút ngày 9/8/2026, nạn nhân Trương Thị Phương đã được các lực lượng đưa về bờ an toàn và bàn giao cho gia đình đón nhận.

Tại hiện trường, tàu SAR 274 tiếp tục giữ vai trò chỉ huy, điều phối hoạt động tìm kiếm, cứu nạn 2 du khách còn mất tích; phối hợp chặt chẽ với các phương tiện đang tham gia, lập kế hoạch và tổ chức phân công khu vực, duy trì lực lượng và triển khai tìm kiếm liên tục, không để gián đoạn trong bán kính 5 hải lý từ Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Trong điều kiện địa hình khu vực Mũi Nghê hiểm trở, nhiều khu vực khó tiếp cận, dòng chảy phức tạp và điều kiện hoạt động trên biển tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi, công tác tìm kiếm được duy trì cả trên biển và trên bờ, chỉ huy hiện trường chủ động điều chỉnh phương án, bám sát diễn biến thực tế nhằm tận dụng tối đa khả năng của các phương tiện và lực lượng tham gia, mở rộng phạm vi rà soát các khu vực có khả năng nạn nhân gặp nạn./.

Quảng Trị: Cứu hộ kịp thời một du khách bị sóng biển cuốn trôi Nạn nhân biết bơi nhưng do gặp sóng lớn và dòng nước chảy xiết nên bị cuốn ra xa, nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt sức và đuối nước khi tắm tại bãi tắm Cửa Tùng, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.