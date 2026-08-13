Tình hữu nghị Việt Nam-Cuba được viết nên bằng nhiều dấu mốc lịch sử, và Quảng Trị là một trong những nơi những trang sử ấy được viết bằng những dấu chân của chính Lãnh tụ Fidel Castro.

Ngày 13/8, tại Công viên Fidel Castro, phường Đông Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).

Trong lịch sử thế giới thế kỷ XX, Fidel Castro là một nhân vật có tầm vóc đặc biệt. Cuộc đời và sự nghiệp của Người gắn liền với thắng lợi của Cách mạng Cuba, với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc Cuba và với khát vọng của các dân tộc trên thế giới về độc lập, tự do, hòa bình và công bằng.

Tình hữu nghị Việt Nam-Cuba được viết nên bằng nhiều dấu mốc lịch sử, và Quảng Trị là một trong những nơi những trang sử ấy được viết bằng những dấu chân của chính Lãnh tụ Fidel Castro.

Ngày 15/9/1973 mãi mãi là một ngày đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Cuba và trong lịch sử Quảng Trị. Chỉ ít tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trong khi chiến tranh vẫn còn diễn ra ác liệt, Fidel Castro đã trở thành nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị./.