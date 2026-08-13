Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam có kế hoạch thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-New Zealand, làm đối tác với Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, góp phần tăng cường kết nối hai bên.

Ngay sau khi đến Auckland, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, chiều tối 12/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, cùng một số thành viên tiêu biểu của Hội.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp ông Steven Joyce và các thành viên tiêu biểu của Hội Hữu nghị New Zealand- Việt Nam; cho rằng cuộc gặp ngay trong hoạt động đầu tiên tại New Zealand thể hiện tình cảm ấm áp, sự gần gũi và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực, sự tận tình, tâm huyết của lãnh đạo và các thành viên Hội trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand thời gian qua.

Đề cập quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-New Zealand đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-New Zealand, làm đối tác với Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối, giao lưu và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất.

Ông Steven Joyce nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand ; khẳng định cá nhân ông và Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, phát huy vai trò cầu nối và có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; đồng thời chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand thành công tốt đẹp./.