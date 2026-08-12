Thông cáo báo chí số 10 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Tư, ngày 12/8/2026, ngày làm việc thứ mười, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận 2 dự án Nghị quyết gồm Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Tại phiên thảo luận có 15 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành 2 Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sau:

- Đối với dự án Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội: Các đại biểu tập trung thảo luận về vị trí, vai trò và sự cần thiết của chủ trương đầu tư dự án; hiệu quả, hình thức, tổng mức đầu tư; mở rộng không gian phát triển ở quy mô vùng; vấn đề khai thác TOD trên tuyến Vành đai 5; tính đồng bộ của hệ thống giao thông kết nối; khai thác nguồn lực đất đai do dự án tạo ra; phạm vi, hướng tuyến, địa điểm, quy mô, tính khả thi của dự án; cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của dự án; nhu cầu sử dụng đất; trách nhiệm đầu tư và tiến độ hoàn thành; phân chia dự án thành phần; ứng dụng công nghệ trong thực hiện dự án; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn, tỷ lệ phân chia nguồn vốn giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; nguyên tắc ưu tiên vốn theo đoạn tuyến…

- Đối với dự án Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng: Các đại biểu tập trung thảo luận về việc cập nhật tuyến hướng vào quy hoạch sử dụng đất của các địa phương để tránh chồng chéo, kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng; nghiên cứu, tích hợp bổ sung phương án kết nối tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng; đầu tư đồng bộ công trình phụ trợ, bảo đảm đồng bộ quy mô từng đoạn và hành lang an toàn; bổ sung nút giao liên thông đoạn qua tỉnh Phú Thọ; điều chỉnh hướng, tuyến qua địa phận tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Ninh Bình; yếu tố môi trường, cảnh quan, cây xanh của dự án; phân chia dự án thành các dự án thành phần và giao địa phương làm cơ quan chủ quản, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; giải pháp công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa; nguồn thu từ TOD; đăng ký tín chỉ carbon; tổng mức đầu tư; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh; việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tại phiên thảo luận có 14 đại biểu phát biểu; các đại biểu cơ bản tán thành với chủ trương trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: tiêu chuẩn, điều kiện thành lập thành phố; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với mô hình chính quyền đô thị; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn, phát huy các di tích, di sản với phát triển đô thị; nâng cao tỷ lệ đô thị hóa; điều chỉnh quy hoạch đô thị, phát triển hài hòa giữa làng và phố; đẩy mạnh chuyển đổi số, kiến tạo chính quyền, phục vụ ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ số vào trung tâm vận hành thông minh IOC từ cấp thành phố đến xã, phường…

Ngoài ra, một số đại biểu đề xuất cần có kế hoạch ổn định giá cả để đảm bảo đời sống của người dân; rà soát điều chỉnh quy hoạch; phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, kết nối; đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; đánh giá kỹ hơn về vấn đề quốc phòng, an ninh sau khi thành lập; cần có tiêu chí đánh giá mức độ, năng lực phát triển sau khi thành lập thành phố; tác động của việc chuyển đổi mô hình chính quyền đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh của thành phố; cơ chế tài chính điều tiết nguồn thu từ các khu vực phát triển mạnh sang hỗ trợ hạ tầng, an sinh xã hội cho vùng khó khăn; bảo đảm tính kế thừa về chính sách; rà soát thống nhất tên gọi, địa vị pháp lý, địa giới và thời điểm có hiệu lực và các quy định liên quan giữa Tờ trình và dự thảo Nghị quyết…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Tại phiên thảo luận có 25 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về:

- Đối với dự thảo Luật chăn nuôi: Các đại biểu tập trung phát biểu về giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi; nhập khẩu giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi; công bố, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi…

- Đối với dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản: Các đại biểu tập trung phát biểu về cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản và phục hồi môi trường; công nhận kết quả thăm dò khoáng sản; thẩm quyền quản lý khoáng sản ở khu vực biển chưa phân định rõ ranh giới hành chính; đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ quốc gia; cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đối với khu vực khoáng sản nằm trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên…

Bên cạnh đó, ý kiến một số đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát các quy định chuyển tiếp để xử lý những vấn đề có thể phát sinh trong trường hợp một số quy định của Luật chưa thống nhất với Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường…

- Đối với dự thảo Luật Thú y: Các đại biểu tập trung phát biểu về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu, nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; phân cấp, phân quyền cho địa phương; nhiệm vụ của cán bộ thú y cấp xã; chuẩn hóa năng lực chuyên môn ở cơ sở; bổ sung cơ chế công nhận kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm đã được chỉ định hoặc phòng thử nghiệm được công nhận.

- Đối với dự thảo Luật Thủy sản: Các đại biểu đề nghị giữ quy định về điều kiện an toàn sinh học sau khi bãi bỏ toàn bộ điều kiện cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản, bảo vệ môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính trong việc thu hồi giấy phép; đồng thời, kiến nghị bổ sung các quy định về cơ chế quản lý bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tăng cường hậu kiểm đối với việc quản lý các cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản; rà soát để bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý trong việc kiểm soát chất lượng, an toàn trong quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản; kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật của tàu cá khi xuất xưởng; nguyên tắc quản lý đối với khảo nghiệm, tổ chức khảo nghiệm…

- Đối với dự thảo Luật Trồng trọt: Các đại biểu tập trung phát biểu về cơ chế tự công bố lưu hành giống cây trồng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón; hành vi bị nghiêm cấm. Bên cạnh đó, ý kiến một số đại biểu đề nghị cân nhắc việc bãi bỏ điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng; điều kiện buôn bán phân bón…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

- Đối với dự thảo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật: Các đại biểu tập trung phát biểu về cơ chế rà soát, đánh giá lại các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật đã được cấp phép lưu hành; thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu; bãi bỏ thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; nhập khẩu, xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật; trách nhiệm hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký hoặc bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam…

- Đối với dự thảo Luật Tài nguyên nước: Các đại biểu tập trung phát biểu về điều chuyển nước và điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa;...

- Đối với dự thảo Luật Khí tượng thủy văn: Ý kiến đại biểu đề nghị quy định phân biệt giữa hoạt động theo kế hoạch và hoạt động phải thực hiện trong tình huống khẩn cấp; quy định các yêu cầu, cơ chế kiểm soát cơ bản ngay trong luật.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Năm, ngày 13/8/2026: Buổi sáng (từ 8 giờ đến 10 giờ 30), Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; (từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30), Quốc hội họp riêng, thảo luận tại Hội trường về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

(Từ chiều 13/8/2026 đến 18/8/2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết)./.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về hai siêu dự án giao thông Đồng bằng sông Hồng Hai dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô và đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng sẽ mở ra không gian phát triển, tăng liên kết vùng, góp phần đưa Đồng bằng sông Hồng trở thành cực tăng trưởng mới.