Hà Nội điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Nội vụ và 3 xã, phường

Sáng 12/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên công bố bốn quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công, bổ nhiệm và chỉ định cán bộ.

Theo Quyết định số 2386-QĐ/TU ngày 12/8/2026, ông Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Từ Liêm thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Do đang đi công tác, ông Nguyễn Quang Hiếu sẽ nhận quyết định sau.

Theo Quyết định số 2388-QĐ/TU cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2387-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Hoàng Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiến Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 2389-QĐ/TU, ông Vũ Duy Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Tựu nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, việc điều động, phân công, bổ nhiệm lần này nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố và cơ sở; phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của từng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Sở phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; tập trung tham mưu công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục hoàn thiện phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là cán bộ ở cơ sở, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với các ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Hoàng Anh Tuấn và Vũ Duy Hùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị khẩn trương nắm bắt tình hình, sâu sát địa bàn; cùng tập thể cấp ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành những nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các cán bộ được giao nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân và sự phát triển của địa phương; chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc trong quản lý đô thị, đất đai, hạ tầng, trật tự xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện nhiệm vụ mới phải tạo ra những chuyển biến, kết quả cụ thể và có thể đo đếm được.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện để các cán bộ nhận nhiệm vụ mới sớm ổn định công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Vũ Duy Hùng khẳng định sẽ chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm; đặt lợi ích chung của thành phố, địa phương và lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết.

Ông Vũ Duy Hùng cho biết sẽ kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát thực tiễn địa phương, nhanh chóng nắm bắt công việc và ổn định tổ chức, bảo đảm các hoạt động được triển khai liên tục, thông suốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp./.​

Hà Nội sắp xếp còn 14 sở chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.