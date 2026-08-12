Xung quanh vụ nhiều máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vì phát hiện nhiều drone

Tối 11/8, hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất hai lần bị tạm dừng sau khi phi công phát hiện drone xuất hiện gần khu vực hoạt động bay.

Bản tin 60s ngày 12/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Lần đầu tiên phát hiện drone xâm nhập, nhiều máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

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