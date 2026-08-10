Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tích hợp IoT vào hạ tầng giao thông thông minh

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu tích hợp hệ thống cảm biến Internet vạn vật (IoT), thiết bị giám sát thông minh vào các dự án hạ tầng giao thông; đồng thời ứng dụng IoT trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Để thúc đẩy ứng dụng IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai ứng dụng IoT trong xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

Sở này cũng chủ trì rà soát, đề xuất tích hợp hệ thống cảm biến IoT, thiết bị giám sát thông minh vào các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình giao thông trên địa bàn.

Cùng với việc tích hợp IoT vào hạ tầng, thành phố cũng chú trọng nghiên cứu, thử nghiệm và làm chủ các công nghệ phục vụ giao thông thông minh. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm, đổi mới sáng tạo và thẩm định công nghệ IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh; quản lý, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án thí điểm về IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong giao thông đô thị.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ và nội địa hóa thiết bị, nền tảng IoT; tham gia đánh giá công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và hiệu quả ứng dụng IoT trong giao thông thông minh.

Để bảo đảm nguồn lực cho việc triển khai, Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công-tư (PPP), tài trợ, viện trợ cho các dự án IoT giao thông; nghiên cứu, ban hành hướng dẫn chi tiết về cơ chế chi ngân sách địa phương phục vụ trực tiếp công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ đối với các thiết bị IoT hiện trường sau khi được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý.

Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ chủ trì triển khai ứng dụng IoT phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, sự cố giao thông (ùn tắc, tai nạn, vi phạm giao thông...) được phát hiện từ hệ thống IoT.

Đồng thời, Công an thành phố phối hợp chia sẻ, khai thác dữ liệu IoT từ camera, cảm biến, hệ thống giám sát để phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự; tham gia xây dựng và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hệ thống IoT giao thông.

Để các dữ liệu này phát huy hiệu quả, việc kết nối, chia sẻ và phân tích dữ liệu giữa các hệ thống là yêu cầu quan trọng.

Trung tâm Chuyển đổi số thành phố phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa nền tảng ứng dụng IoT với các nền tảng số dùng chung, Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh; chủ trì triển khai ứng dụng AI, Big Data phục vụ giao thông thông minh và hướng dẫn quy trình cập nhật dữ liệu hiện trường vào hệ thống giao thông thông minh.

Ở cấp cơ sở, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu ưu tiên triển khai và phối hợp triển khai các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn có kết nối phần mềm, ứng dụng liên quan đến IoT trong giao thông thông minh (camera giao thông, an ninh trật tự; thiết bị đo đếm lưu lượng…); chia sẻ dữ liệu về Sở Xây dựng, Công an thành phố và các đơn vị liên quan.

Việc tích hợp IoT vào hạ tầng giao thông và kết nối dữ liệu từ các thiết bị hiện trường sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo trì công trình, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh của thành phố./.



Thành phố Hồ Chí Minh phát hành thẻ giao thông công cộng cho metro và xe buýt Trường hợp được cấp thẻ là người có công với cách mạng; người khuyết tật; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi (cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký).