Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Bắt giữ 4 đối tượng trộm chó, dùng súng tự chế tấn công công an

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt giữ 4 người liên quan vụ trộm chó và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một thượng úy công an bị thương.

Theo dõi VietnamPlus
Bắt giữ 4 đối tượng trộm chó, dùng súng tự chế tấn công công an
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 10/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt giữ 4 đối tượng trộm chó, dùng súng tự chế tấn công công an.

Tiếp tục cháy cửa hàng phế liệu trên đường 25m ở Hà Nội.

Tìm kiếm 2 cô gái mất tích sau vụ sóng cuốn ở Sơn Trà.

Mưa dông phủ nhiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, người dân vội tìm chỗ trú.

Cập nhật điểm chuẩn đại học 2026, nhiều ngành có mức điểm từ 29 đến 30 điểm.

Houthi tấn công dồn dập, 4 binh sĩ chính phủ Yemen thiệt mạng.

Israel bác kế hoạch giải giáp Hamas tại Dải Gaza.

Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz./.

(Vietnam+)
#cháy trên đường 25m #đường 25m hà nội #thời tiết mới nhất #điểm chuẩn đại học 2026

Podcast mới nhất