Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hơn 22 tấn gạo giả Séng Cù

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực.”

Trước đó, ngày 8/7/2026, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 và số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực trên địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường có dấu hiệu vi phạm.

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, số 556 đường Trần Phú, tổ 13 Bắc Cường, phường Cam Đường, do Phan Thị Lan, sinh năm 1971 làm chủ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Nông sản Biên Ly, số 525 đường Điện Biên, phường Lào Cai, do Nguyễn Thị Trang Nhung, sinh năm 1989 làm Giám đốc, lực lượng chức năng xác định cả hai cơ sở đều thực hiện phương thức tương tự: Thu mua thóc có nguồn gốc từ khu vực xã Bản Xèo, Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) sau đó xay xát thành gạo, đóng gói vào bao bì ghi nhãn hiệu gạo có thương hiệu nổi tiếng “Gạo Séng Cù Mường Khương” của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) để đưa ra thị trường bán cho khách hàng, nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, lực lượng chức năng thu giữ 590 bao gạo loại 5kg và 800 bao loại 10kg, tổng trọng lượng 10.950kg, trị giá 350,4 triệu đồng, cùng 395 vỏ bao bì ghi nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa đóng gói thành phẩm.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Nông sản Biên Ly, tang vật thu giữ gồm 2.240 túi gạo loại 5kg, tổng trọng lượng 11.200kg, trị giá 377,44 triệu đồng, cùng 16.800 vỏ bao bì mang nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa đóng gói thành phẩm.

Căn cứ tài liệu điều tra, xác minh, đến ngày 7/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang Nhung và Phan Thị Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu "Thơm Lài Sữa" Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua gạo sóc dẻo giá rẻ, nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó sử dụng bao bì giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” để đóng gói, bán cho Trần Kim Thơ, thu lợi bất chính.