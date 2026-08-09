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Sơn La: Bắt hai đối tượng mua bán ma túy, thu giữ hơn 3.500 viên hồng phiến

Lực lượng chức năng Sơn La vừa bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xã Mường Hung, thu giữ khoảng 3.000 viên hồng phiến, heroin và hơn 560 viên hồng phiến tại nơi ở.

Nguyễn Cường-Đinh Tùng
(Hai đối tượng và tang vật. Ảnh: TTXVN phát)
(Hai đối tượng và tang vật. Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/8, Công an xã Mường Hung, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 55 phút ngày 6/8, tại khu vực thuộc địa phận bản Bua Hin (xã Mường Hung, tỉnh Sơn La), Công an xã Mường Hung chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Công an xã Chiềng Khoong, Đồn Biên phòng Mường Cai phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng gồm: Lò Văn Minh (sinh năm 1980) và Tòng Văn Nguyên (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 13 túi hồng phiến bên trong chứa khoảng 3.000 viên, 1 gói heroin, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô và một số vật chứng có liên quan.

Cùng ngày, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lò Văn Minh tại xã Chiềng Khoong đã phát hiện, thu giữ thêm 2 túi hồng phiến bên trong chứa hơn 560 viên và một số vật chứng khác.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy

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