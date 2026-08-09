Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác chuẩn bị ra hầu tòa

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 18/8 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ," "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được diễn ra trong 9 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa phụ trách Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan (sinh năm 1967, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), bị cáo Lê Thanh Hà (sinh năm 1978, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) cùng 7 bị cáo thuộc Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) gồm: Tống Hải Nam (sinh năm 1974, cựu Cục trưởng), Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1977, cán bộ Văn phòng), Nguyễn Gia Liêm (sinh năm 1963, cựu Phó Cục trưởng), Phạm Viết Hương (sinh năm 1971, cựu Phó Cục trưởng), Phan Thị Thu Trang (sinh năm 1982, cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo), Đỗ Vân Hương (sinh năm 1980, quyền Trưởng phòng Pháp chế), Tạ Thị Thanh Thúy (sinh năm 1978, cựu Phó Trưởng phòng Thị trường châu Á, châu Phi) bị đưa ra xét xử về cùng tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354-Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Thành Đô) bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ" theo quy định tại Điều 365-Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) cùng 12 cấp dưới: Phạm Thị Hạnh (sinh năm 1973, Phụ trách bộ phận kế toán); Nguyễn Đình Thám (sinh năm 1974, Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long); 3 nhân viên viên kế toán: Đặng Thị Phương (sinh năm 1982), Trần Hồng Hạnh (sinh năm 1983), Nguyễn Thị Cẩm Anh (sinh năm 1984); Phạm Ngọc Bỉnh (sinh năm 1988, Trưởng phòng Nhật Bản 1); Phạm Đức Vượng (sinh năm 1954, Trưởng phòng Nhật Bản 3); Lê Thị Hà (sinh năm 1991, Trưởng phòng Nhật Bản 5); Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1984, Trưởng phòng Nhật Bản 6); Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1985, Trưởng phòng Đối ngoại Đài Loan); Hoàng Thị Hưởng (sinh năm 1973, Trưởng phòng Đối ngoại Nhật Bản 2); Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1986, Thủ quỹ) bị truy tố về cùng tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221-Bộ luật Hình sự.

Cùng ra hầu tòa về tội danh này còn có: Nghiêm Văn Định (sinh năm 1978, Giám đốc Công ty Incoop 3) và 4 bị cáo thuộc Công ty Sona gồm: Nguyễn Đức Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (sinh năm 1970, Tổng Giám đốc Công ty Sona), Phương Trường Long (sinh năm 1976, Trưởng phòng Xuất khẩu Lao động 3), Nguyễn Thị Thanh Hằng (sinh năm 1972, Trưởng phòng Xuất khẩu Lao động 2).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2021 đến năm tháng 5/2025, Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước biết và bỏ mặc để Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các đối tượng buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Nguyễn Bá Hoan với nhiệm vụ được giao là Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp Lễ, Tết.

Cáo trạng kết luận, trong thời gian từ năm 2020 đến 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Bá Hoan đã phạm vào tội "Nhận hối lộ"./.

Khởi tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh về hành vi nhận hối lộ Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.