Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động giao lưu tại Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc

Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày 6 đến 9/8 tại Đà Nẵng, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu và thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia.

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ 6-9/8, đã biến các tuyến đường trung tâm thành phố thành không gian giao lưu văn hóa bùng nổ, thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham gia.

Sự kiện mang đến hàng loạt hoạt động đặc sắc như: Chương trình diễu hành trang phục Hanbok và Áo dài truyền thống; các không gian trưng bày, gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm tiêu biểu của hai nước.

Bên cạnh đó, chuỗi không gian nghệ thuật đỉnh cao cũng được tổ chức song song như: Những ngày phim Hàn Quốc tại cụm rạp CGV, triển lãm nghệ thuật số Media Art Lab tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, và các đêm diễn giao thoa âm nhạc Việt - Hàn đầy cảm xúc tại Nhà hát Trưng Vương.

Lễ hội năm nay không chỉ là nơi tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là nhịp cầu quan trọng mở ra cơ hội hợp tác toàn diện về kinh tế, thương mại và du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc../.