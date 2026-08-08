Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có nhiều chuyến bay qua Thái Lan

Theo số liệu được Công ty Hàng không Thái Lan (AEROTHAI) công bố mới đây, Việt Nam đứng thứ 5 trong nhóm các quốc gia có số chuyến bay đến, đi và quá cảnh qua Thái Lan nhiều nhất, với hơn 32.000 chuyến.

Theo AEROTHAI, tính từ đầu năm tài khóa 2026 (tháng 10/2025) đến nay, tổng số chuyến bay đến, đi và qua không phận Thái Lan đạt 777.456 chuyến, bình quân 2.558 chuyến/ngày, trong đó có 385.991 chuyến bay quốc tế, 297.234 chuyến bay nội địa và 94.231 chuyến bay qua không phận.

Trung Quốc đứng đầu với hơn 84.000 chuyến, tiếp theo là Ấn Độ với hơn 43.000 chuyến, Malaysia (Ma-lai-xi-a) gần 40.000 chuyến, Singapore (Xin-ga-po) hơn 38.000 chuyến và Việt Nam hơn 32.000 chuyến.

Ông Pichet Kunathamrak, Chủ tịch Hội đồng quản trị AEROTHAI, cho biết trong năm tài chính 2026, từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, tổng số chuyến bay tại Thái Lan dự kiến đạt 919.643 chuyến, bình quân 2.520 chuyến/ngày, tăng khoảng 1,64% so với năm tài chính 2025. AEROTHAI đặt mục tiêu đến năm 2027 tổng số chuyến bay vượt 1 triệu chuyến.

Theo AEROTHAI, dù tốc độ tăng trưởng chịu tác động của tình hình xung đột tại Trung Đông, lưu lượng chuyến bay vẫn cho thấy ngành hàng không Thái Lan đang tiếp tục phục hồi và có xu hướng tăng trưởng.

Các sân bay có lưu lượng chuyến bay lớn nhất tại Thái Lan lần lượt là Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Chiang Mai và Samui. Đáng chú ý, nhằm đáp ứng xu hướng gia tăng các chuyến bay từ Trung Quốc, AEROTHAI đã phát triển đường bay mới L770, là tuyến bay trực tiếp tới Trung Quốc, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 3/9. Tuyến bay được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Thái Lan, Trung Quốc và Lào, giúp rút ngắn khoảng 27,5-35,2 hải lý và nâng cao hiệu quả quản lý không lưu.

AEROTHAI cho biết đường bay mới cũng giúp các hãng hàng không tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí và phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng cường kết nối hàng không giữa Đông Nam Á và Trung Quốc.

Việc phát triển mạng lưới đường bay trong khu vực được kỳ vọng hỗ trợ nhu cầu đi lại ngày càng tăng và nâng cao khả năng kết nối hàng không giữa các quốc gia trong khu vực./.

Điều hành an toàn gần 500.000 chuyến bay an toàn trong vùng trời Việt Nam Cùng với nhiệm vụ điều hành bay, VATM tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tối ưu hóa vùng trời và nâng cao năng lực khai thác, góp phần tối ưu hóa vùng trời, nâng cao hiệu quả khai thác.

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