Bang Hessen của Đức mong muốn tăng cường hợp tác với các nước ASEAN

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN tại thành phố Frankfurt am Main phối hợp tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN, với sự tham dự của đại diện chính quyền bang Hessen (Đức), đoàn ngoại giao, cộng đồng ASEAN và đông đảo khách mời.

Tham dự buổi lễ có bà Karin Müller, Quốc vụ khanh bang Hessen phụ trách các vấn đề Liên bang, châu Âu, quốc tế và giảm quan liêu; các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự các nước ASEAN tại Frankfurt am Main cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tổng Lãnh sự quán Philippines nhấn mạnh ý nghĩa của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở Đông Nam Á, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Sau gần 6 thập kỷ, ASEAN tiếp tục là một trong những cơ chế hợp tác khu vực quan trọng, góp phần tăng cường liên kết kinh tế, giao lưu nhân dân và thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia thành viên với các đối tác bên ngoài khu vực.

Quốc vụ khanh Karin Müller đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa bang Hessen và các nước ASEAN, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Bà Müller hiện phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc tế của bang Hessen, đồng thời là thành viên Ủy ban các Vùng của Liên minh châu Âu (EU), nơi bà tham gia thúc đẩy tiếng nói của các địa phương và khu vực trong các vấn đề châu Âu.

Việc bang Hessen coi trọng quan hệ với Đông Nam Á cũng được thể hiện qua mạng lưới hỗ trợ hợp tác kinh tế của bang tại khu vực ASEAN. Chính quyền Hessen hiện có đại diện phụ trách khu vực ASEAN đặt tại Singapore, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Hessen tiếp cận thị trường và tăng cường kết nối với các đối tác trong khu vực.

Bà Karin Müller, Quốc vụ khanh bang Hessen phát biểu đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa bang Hessen và các nước ASEAN. (Ảnh: TTXVN phát)

Frankfurt am Main, trung tâm tài chính và thương mại của Hessen, được xem là một trong những đầu mối quan trọng kết nối bang này với các thị trường quốc tế.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Hessen và các nước ASEAN tiếp tục được mở rộng. Việt Nam, một thành viên ASEAN, được chính quyền Hessen đánh giá là đối tác thương mại quan trọng của bang trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ hiến Hessen Boris Rhein từng nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là đối tác quan trọng về thương mại mà còn có ý nghĩa đối với hợp tác giáo dục, nghiên cứu và công nghệ. Hessen và Việt Nam duy trì quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2012.

Trong khi đó, ở cấp độ rộng hơn, Đức đánh giá Đông Nam Á là một trong những khu vực năng động nhất thế giới và có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đức.

Bộ Ngoại giao Đức cho rằng ASEAN và EU có nhiều lợi ích chung, trong đó có cam kết đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, chủ nghĩa đa phương, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các chuỗi cung ứng ổn định và quan hệ đối tác dài hạn với các nước ASEAN trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.

Điểm nhấn của buổi lễ tại Frankfurt là nghi thức thượng cờ ASEAN, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, sự đa dạng và khát vọng phát triển chung của các quốc gia thành viên. Sau nghi thức, các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm dưới lá cờ ASEAN.

Chương trình tiếp tục với các tiết mục nghệ thuật giới thiệu bản sắc văn hóa của các nước thành viên ASEAN, trong đó có điệu múa truyền thống Nora của Thái Lan - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; điệu múa Tari Bapang của Indonesia; tiết mục độc tấu đàn bầu "Người ơi, người ở đừng về" của Việt Nam và một tiết mục do Tổng Lãnh sự quán Philippines biểu diễn.

Khép lại chương trình là tiệc giao lưu Potluck với nhiều món ăn truyền thống của các nước ASEAN. Hoạt động này góp phần giới thiệu sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực của Đông Nam Á, đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các cơ quan đại diện ASEAN với chính quyền, các tổ chức và cộng đồng tại Đức.

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Frankfurt không chỉ là hoạt động đánh dấu chặng đường gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển của ASEAN, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một cộng đồng Đông Nam Á đoàn kết, đa dạng và năng động.

Sự kiện đồng thời khẳng định mong muốn của các nước ASEAN tiếp tục tăng cường quan hệ với bang Hessen và Đức, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung./.

59 năm ASEAN: Giữ vững đoàn kết, định hình tương lai Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Jakarta nhấn mạnh vai trò hợp tác, đối thoại và tầm nhìn phát triển bền vững đến năm 2045 của khu vực.

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